CNY Бирж.11,023+0,41%ARSA7,8+1,04%OKEY43,68+2,3%IMOEX2 611,65-1,75%RTSI1 099,88-1,75%RGBI119,71+0,02%RGBITR781,74+0,14%
ОАЭ обвинили Иран в атаке на танкер ADNOC в Ормузском проливе

Власти ОАЭ заявили об атаке беспилотников по нефтяному танкеру ADNOC в Ормузском проливе и обвинили в произошедшем Иран. Об этом сообщили в МИДе страны.

По данным ведомства, пострадавших нет. В министерстве назвали инцидент «серьезным нарушением международного морского права» и «угрозой глобальной энергетической безопасности».

ОАЭ призвали Тегеран прекратить «враждебные действия» и обеспечить открытие пролива для судоходства, подчеркнув важность стабильности мировой торговли и энергетических поставок.

США привлекут 15 000 военных к операции в Ормузском проливе

Политика / Международные новости

Ормузский пролив остается ограниченным для прохода судов с начала военной операции США и Израиля против Ирана в феврале. С 13 апреля Вашингтон ввел военно-морскую блокаду пролива в отношении всего морского транспорта, входящего и выходящего из иранских портов. Это произошло после неудачных переговоров в Исламабаде.

В США 4 мая объявляли о подготовке операции «Свобода» для обеспечения безопасного прохода судов через пролив. До этого сообщалось о попытке входа американских кораблей в район пролива, которая, по данным иранской стороны, была пресечена. По данным Fars, Иран атаковал ракетами корабль США в районе Ормуза, после удара тот не смог продолжить движение и покинул район.

Axios сообщал, что американские военные получили право наносить удары по источникам угрозы судоходству, включая катера КСИРа и ракетные позиции Ирана.

