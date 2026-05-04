ОАЭ обвинили Иран в атаке на танкер ADNOC в Ормузском проливе
Власти ОАЭ заявили об атаке беспилотников по нефтяному танкеру ADNOC в Ормузском проливе и обвинили в произошедшем Иран. Об этом сообщили в МИДе страны.
По данным ведомства, пострадавших нет. В министерстве назвали инцидент «серьезным нарушением международного морского права» и «угрозой глобальной энергетической безопасности».
ОАЭ призвали Тегеран прекратить «враждебные действия» и обеспечить открытие пролива для судоходства, подчеркнув важность стабильности мировой торговли и энергетических поставок.
Ормузский пролив остается ограниченным для прохода судов с начала военной операции США и Израиля против Ирана в феврале. С 13 апреля Вашингтон ввел военно-морскую блокаду пролива в отношении всего морского транспорта, входящего и выходящего из иранских портов. Это произошло после неудачных переговоров в Исламабаде.
В США 4 мая объявляли о подготовке операции «Свобода» для обеспечения безопасного прохода судов через пролив. До этого сообщалось о попытке входа американских кораблей в район пролива, которая, по данным иранской стороны, была пресечена. По данным Fars, Иран атаковал ракетами корабль США в районе Ормуза, после удара тот не смог продолжить движение и покинул район.
Axios сообщал, что американские военные получили право наносить удары по источникам угрозы судоходству, включая катера КСИРа и ракетные позиции Ирана.