США привлекут 15 000 военных к операции в Ормузском проливе

США заблокировали Ормузский пролив в середине апреля, когда переговоры в Исламабаде не принесли результата. Несколько дней спустя Иран в одностороннем порядке открыл пролив для коммерческих судов, но США блокаду не сняли. 2 мая Трамп назвал американскую военно-морскую блокаду Ормузского пролива очень прибыльным делом и сравнил действия США с пиратством.