США привлекут 15 000 военных к операции в Ормузском проливе
США намерены задействовать в Ормузском проливе эсминцы с управляемыми ракетами, более 100 самолетов наземного и морского базирования, многоцелевые беспилотные платформы и 15 000 военнослужащих. Речь идет об операции «Свобода» для восстановления судоходства для коммерческих судов через пролив, говорится в сообщении Центрального командования США в соцсети X.
Поддержка силами командования проекта «Свобода», начнется 4 мая. Миссия инициирована президентом США Дональдом Трампом. По сообщению военных, речь идет о «поддержке торговым судам, стремящимся беспрепятственно проходить через этот важнейший международный торговый коридор».
США заблокировали Ормузский пролив в середине апреля, когда переговоры в Исламабаде не принесли результата. Несколько дней спустя Иран в одностороннем порядке открыл пролив для коммерческих судов, но США блокаду не сняли. 2 мая Трамп назвал американскую военно-морскую блокаду Ормузского пролива очень прибыльным делом и сравнил действия США с пиратством.