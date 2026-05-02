Трамп сравнил свою блокаду Ормузского пролива с прибыльным пиратством
Президент США Дональд Трамп назвал американскую военно-морскую блокаду Ормузского пролива очень прибыльным делом и сравнил действия США с пиратством. Соответствующее заявление он сделал на мероприятии во Флориде 2 мая.
«Это очень прибыльное дело. Кто бы мог подумать, что мы будем этим заниматься? Мы как пираты», – сказал Трамп (цитата по «РИА Новости»).
Блокада Ормузского пролива – ключевого маршрута поставок нефти – была введена США в середине апреля после того, как переговоры в Исламабаде не принесли результата. Несколько дней спустя Иран в одностороннем порядке открыл пролив для коммерческих судов, но США блокаду не сняли.
США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. По данным иранской стороны, жертвами ударов стали более 3000 человек.
1 мая Белый дом сообщил конгрессу, что считает войну с Ираном завершенной, несмотря на присутствие американских военных в регионе.