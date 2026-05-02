CNY Бирж.10,978+0,6%KUZB0,0310%BISVP10,22-2,29%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,9+0,18%RGBITR782,94+0,29%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Трамп сравнил свою блокаду Ормузского пролива с прибыльным пиратством

Ведомости

Президент США Дональд Трамп назвал американскую военно-морскую блокаду Ормузского пролива очень прибыльным делом и сравнил действия США с пиратством. Соответствующее заявление он сделал на мероприятии во Флориде 2 мая.

«Это очень прибыльное дело. Кто бы мог подумать, что мы будем этим заниматься? Мы как пираты», – сказал Трамп (цитата по «РИА Новости»).

Блокада Ормузского пролива – ключевого маршрута поставок нефти – была введена США в середине апреля после того, как переговоры в Исламабаде не принесли результата. Несколько дней спустя Иран в одностороннем порядке открыл пролив для коммерческих судов, но США блокаду не сняли.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. По данным иранской стороны, жертвами ударов стали более 3000 человек.

1 мая Белый дом сообщил конгрессу, что считает войну с Ираном завершенной, несмотря на присутствие американских военных в регионе.

2 мая The Wall Street Journal сообщила, что Тегеран передал Вашингтону новое предложение: синхронизировать открытие пролива с гарантиями прекращения атак и снятия блокады. Трамп накануне назвал предыдущие требования Тегерана неприемлемыми.

