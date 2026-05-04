Иран атаковал ракетами корабль США в районе Ормузского пролива
Иранские СМИ сообщили о попадании двух ракет в американский корабль в районе Ормузского пролива. По данным агентства Fars, военное судно пыталось пройти через акваторию, проигнорировав предупреждение Тегерана.
Источники издания утверждают, что после удара корабль не смог продолжить движение и покинул район. В Иране до этого заявляли, что проход через Ормузский пролив возможен только с разрешения страны, а попытки его игнорирования будут встречены ответными действиями.
Агентство IRNA со ссылкой на пресс-службу армии сообщило, что военно-морские силы страны предотвратили вход американских кораблей в район пролива «с решительным и быстрым предупреждением».
4 мая США объявили о подготовке операции по восстановлению судоходства в проливе. По данным Центрального командования, к миссии планируется привлечь до 15 000 военнослужащих, корабли с управляемыми ракетами, авиацию и беспилотные системы. Операция «Свобода» направлена на сопровождение коммерческих судов.
США заблокировали Ормузский пролив в середине апреля после неудачных переговоров в Исламабаде. Иран впоследствии объявил об открытии пролива для коммерческих судов, однако Вашингтон ограничения не снял. Американский лидер Дональд Трамп 2 мая называл морскую блокаду очень прибыльно» и сравнивал действия США с пиратством.