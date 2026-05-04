Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
OZON4 093-1,37%CNY Бирж.11,025+0,43%IMOEX2 611,82-1,75%RTSI1 099,95-1,75%RGBI119,71+0,02%RGBITR781,74+0,14%
Главная / Политика /

Иран атаковал ракетами корабль США в районе Ормузского пролива

Ведомости

Иранские СМИ сообщили о попадании двух ракет в американский корабль в районе Ормузского пролива. По данным агентства Fars, военное судно пыталось пройти через акваторию, проигнорировав предупреждение Тегерана.

Источники издания утверждают, что после удара корабль не смог продолжить движение и покинул район. В Иране до этого заявляли, что проход через Ормузский пролив возможен только с разрешения страны, а попытки его игнорирования будут встречены ответными действиями.

Агентство IRNA со ссылкой на пресс-службу армии сообщило, что военно-морские силы страны предотвратили вход американских кораблей в район пролива «с решительным и быстрым предупреждением».

4 мая США объявили о подготовке операции по восстановлению судоходства в проливе. По данным Центрального командования, к миссии планируется привлечь до 15 000 военнослужащих, корабли с управляемыми ракетами, авиацию и беспилотные системы. Операция «Свобода» направлена на сопровождение коммерческих судов.

США заблокировали Ормузский пролив в середине апреля после неудачных переговоров в Исламабаде. Иран впоследствии объявил об открытии пролива для коммерческих судов, однако Вашингтон ограничения не снял. Американский лидер Дональд Трамп 2 мая называл морскую блокаду очень прибыльно» и сравнивал действия США с пиратством.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её