Способен ли Трамп сделать судоходство в Ормузском проливе снова безопасным

США сохраняют крупную группировку сил в регионе, включая две авианосные ударные группы и амфибийную десантную группу, говорит старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. Но Иран десятилетиями готовился к конфликту в этом регионе, указывает эксперт: «У иранцев не только многочисленные ракетные, торпедные и патрульные катера и мины, но и безэкипажные катера-камикадзе, БПЛА-камикадзе, ракетные комплексы с противокорабельными крылатыми и баллистическими ракетами». Все это, по словам эксперта, рассредоточено по подземным базам вдоль побережья и по укрытиям. А удары США в марте хоть и нанесли заметный урон, но не смогли серьезно повлиять на возможности Ирана по удержанию контроля над Ормузом.