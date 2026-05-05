Способен ли Трамп сделать судоходство в Ормузском проливе снова безопасным

Способен ли Трамп сделать судоходство в Ормузском проливе снова безопаснымПрезидент США оказался в тяжелом положении на Ближнем Востоке
США выведут из Ормузского пролива заблокированные там корабли из-за военного столкновения с Ираном, заявил в ночь на 4 мая президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. «Страны со всего мира, почти все из которых не вовлечены в ближневосточный конфликт <...> обратились к Соединенным Штатам с просьбой помочь освободить их корабли, которые заблокированы в Ормузском проливе. <...> Ради блага Ирана, Ближнего Востока и США мы сказали этим странам, что мы безопасно выведем их суда», – пообещал президент, давший название этой инициативе «Проект Свобода».
Трамп также подчеркнул «успехи на переговорах» с Тегераном, добавив, что новая операция не навредит им, так как это «гуманитарный жест» со стороны США и ближневосточных стран, включая Иран. При этом власти Тегерана в лице главы комиссии иранского парламента по внешней политике и национальной безопасности Эбрахима Азизи назвали «любое вмешательство» США в судоходство в Ормузе нарушением перемирия между двумя странами, которое было достигнуто 8 апреля. В то же время 3 мая сам Трамп отверг новые предложенные Ираном условия мирного плана.
Согласно заявлению Центрального командования США (СENTCOM), опубликованному на официальной странице в Х (экс-Twitter), для обеспечения безопасного вывода судов будут задействованы эскадренный миноносец, более 100 самолетов и 15 000 военнослужащих. Эта операция будет проводиться на базе совместного проекта Пентагона и госдепа «Концепция свободы на море». По данным CENTCOM, она совмещает военные и дипломатические ресурсы для освобождения заблокированных кораблей.
По американским данным, по состоянию на середину первого дня проведения операции, 4 мая, через Ормузский пролив под военным сопровождением были проведены два торговых судна под флагами США. В Иране сперва заявили о нанесении удара по американскому военному кораблю. Об этом первым сообщило информагентство Fars News, близкое к Корпусу стражей исламской революции. Затем CENTCOM опровергло эту информацию, подчеркнув, что «ни по одному из кораблей не было нанесено ударов».
Кроме того, ближе к вечеру южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на МИД страны сообщило о нанесении ударов по двум связанным с Сеулом судам со стороны Ирана. Об иранском ударе по одному из танкеров заявили в ОАЭ. На этом фоне американские военные сообщили, что при необходимости могут наносить удары по иранским катерам, пишет портал Axios со ссылкой на анонимного чиновника.
Несмотря на противоречивые заявления, администрация Трампа продолжает заверять, что операция будет успешной. В эфире консервативного телеканала Fox News 4 мая министр финансов США Скотт Бессент выразил уверенность в способности американцев «открыть» Ормузский пролив. Он также «порекомендовал» Китаю присоединиться к американским попыткам обеспечить свободное судоходство. А вечером 4 мая Трамп в интервью тому же Fox News заявил, что Иран будет «стерт с лица земли», если атакует американские корабли, проводящие суда. В Персидском заливе близ Ормузского пролива, по данным Marine Traffic, заблокировано до 2000 судов.
Имеющихся ресурсов США в регионе хватит на краткосрочное открытие пролива и восстановление судоходства, говорит член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. По мнению эксперта, в долгосрочной перспективе инициатива будет находиться на стороне частично ослабленного Ирана, что объясняется быстрым истощением американских запасов боеприпасов: «Поэтому Трампу сейчас предстоит выбирать из плохого и очень плохого: либо он соглашается на невыгодные для себя условия, выдвинутые Ираном, либо он проводит наземную операцию». Но, по его словам, крайний вариант кажется маловероятным, так как Трамп опасается окончательного обвала рейтингов, что может навредить шансам республиканской партии на промежуточных выборах в ноябре 2026 г.
Время играет не в пользу Ирана, считает руководитель отдела внешнеполитических исследований ИСКРАНа Галина Царегородцева. По ее мнению, экономические потери – главный фактор слабости Тегерана. Но и администрация Трампа готовится к промежуточным выборам, она с помощью «Проекта Свобода» пытается сразу и вернуться на трек миротворчества, и оказать давление на Иран: «Отсюда заявления Трампа о том, что якобы многие страны мира просят его разобраться с ситуацией. Он старается вернуть диалог с Тегераном в русло реальной дипломатии. При этом президент США хочет и показать наличие возможностей нанести по Ирану сокрушительный удар».
США сохраняют крупную группировку сил в регионе, включая две авианосные ударные группы и амфибийную десантную группу, говорит старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. Но Иран десятилетиями готовился к конфликту в этом регионе, указывает эксперт: «У иранцев не только многочисленные ракетные, торпедные и патрульные катера и мины, но и безэкипажные катера-камикадзе, БПЛА-камикадзе, ракетные комплексы с противокорабельными крылатыми и баллистическими ракетами». Все это, по словам эксперта, рассредоточено по подземным базам вдоль побережья и по укрытиям. А удары США в марте хоть и нанесли заметный урон, но не смогли серьезно повлиять на возможности Ирана по удержанию контроля над Ормузом.