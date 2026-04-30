Как Иран пытается обойти морскую блокаду США

Сухопутные и транскаспийские маршруты используются для контейнерных и генеральных грузов, подтверждает ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов. Гвадар – крупный транзитный центр из Китая и Центральную Азию, но, по мнению Баранова, Пакистан может поглотить лишь 20% объемов морских перевозок. МТК Север – Юг тоже ограничен в возможностях, хотя, по заявлению курирующего транспорт вице-премьера Виталия Савельева, в 2025 г. по нему прошло 21,5 млн т (+39% г/г). И ведущей веткой там остается западная, а не восточная, хотя потенциал первой – до 20 млн к 2030 г., отмечает Баранов. Сейчас по западной ветке идет около 7 млн т грузов в год, по восточной – 9 млн т, остальное – по Каспию, отмечает младший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Станислав Лазовский. Север – Юг и связанные маршруты могут взять на себя лишь 30% от объемов, что ранее шли морем через Ормуз», – говорит он.