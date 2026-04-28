Зачем министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи приехал к Владимиру Путину

При этом, по словам Зелтыня, действительно нет понимания, за кем сейчас в Иране остается последнее слово. Переговоры начинал с его стороны вести сначала спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, которого считали ставленником Корпуса стражей исламской революции, в отличие от Арагчи (его относили к лагерю умеренного президента Пезешкиана). Но теперь же Галибаф, который якобы был сторонником прекращения огня даже на не самых выгодных условиях, исчез из медиапространства – в отличие от Арагчи. Вероятно, внутриэлитный расклад меняется, продолжает Зелтынь. И есть вероятность, что сейчас Арагчи мог обсуждать с Путиным идею о техническом посредничестве Москвы, что возможно только при согласии американцев. Но это лишь одна из гипотез, подчеркивает Зелтынь, как и домыслы о, например, просьбах Тегерана к России оказать содействие в сфере военно-технического сотрудничества. И, как считает аналитик, продолжения горячей фазы конфликта между США и Ираном исключать вовсе нельзя и это может быть вероятнее заключения мирного соглашения.