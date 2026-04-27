Как война США и Ирана углубляет кризис в хрупком Ираке

При этом Ирак не может и не хочет выбирать между США и Ираном, современное иракское государство – это продукт конфронтации этих двух сил на Ближнем Востоке с 2003 г., когда был свергнут Саддам Хусейн, говорит замдекана восточного факультета ГАУГН Григорий Лукьянов. Иракское общество в целом настроено антиизраильски и антиамерикански, часть, включая суннитов и даже некоторые группы шиитов, – антиирански, значительная часть элиты американизирована и ориентируется на США, а часть – на Иран, напоминает востоковед. Противостояние влияний Ирана и США в Ираке – константа, на ней существует современная иракская политическая модель, отношения между элитами, их состав, добавляет Лукьянов. «Для кардинальных перемен необходима смена или крах модели американо-иранского соперничества из-за победы одной из сторон. Пока этого не произошло, мы наблюдаем новую фазу конфликта», – указывает востоковед.