Индекс ВТБ: семь из 10 инвесторов 5 мая покупают акции
Большинство частных инвесторов 5 мая наращивают позиции на рынке акций – доля покупателей достигла 69%. Это один из максимальных уровней оптимизма за квартал, следует из данных Индекса ВТБ.
Показатель отражает соотношение покупок и продаж в режиме реального времени среди клиентов брокера. По состоянию на день продажи совершает 31% инвесторов.
Рост активности покупателей наблюдается на фоне снижения рынка. В апреле индекс Мосбиржи потерял 3,8%, а в начале мая опускался ниже 2600 пунктов. Давление на котировки оказали опасения ожидания паузы в снижении ключевой ставки Банка России.
5 мая также сообщалось, что вложения частных инвесторов в облигации на Мосбирже выросли на 57,3% за апрель и достигли рекордных 265,5 млрд руб. Из них 63,1% пришлось на корпоративные бумаги, а 36,8% – на ОФЗ и облигации регионов.