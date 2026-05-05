Индекс ВТБ: семь из 10 инвесторов 5 мая покупают акции

Большинство частных инвесторов 5 мая наращивают позиции на рынке акций – доля покупателей достигла 69%. Это один из максимальных уровней оптимизма за квартал, следует из данных Индекса ВТБ.

Показатель отражает соотношение покупок и продаж в режиме реального времени среди клиентов брокера. По состоянию на день продажи совершает 31% инвесторов.

Рост активности покупателей наблюдается на фоне снижения рынка. В апреле индекс Мосбиржи потерял 3,8%, а в начале мая опускался ниже 2600 пунктов. Давление на котировки оказали опасения ожидания паузы в снижении ключевой ставки Банка России.

На 11:18 мск 5 мая индекс Мосбиржи снижался на 1,28% до 2590,81 пункта, впервые с 19 ноября 2025 г. К вечеру показатель пошел вверх: к 18:50 мск индекс вырос до 2644,83 пункта. В числе лидеров роста оказались акции «Новатэка», «Русала» и МКПАО «ВК».

5 мая также сообщалось, что вложения частных инвесторов в облигации на Мосбирже выросли на 57,3% за апрель и достигли рекордных 265,5 млрд руб. Из них 63,1% пришлось на корпоративные бумаги, а 36,8% – на ОФЗ и облигации регионов.

