Вложения частных инвесторов в облигации на Мосбирже выросли на 57,3% за апрель

Совокупный объем сделок частных инвесторов с облигациями увеличился на 65,8% относительно такого же периода прошлого года и составил 436,4 млрд руб. С начала года сделки с облигациями совершали более 1,3 млн человек (+35% г/г). Среднее число активных инвесторов, которые ежедневно совершают сделки с корпоративными облигациями, в апреле впервые превысило 100 000.