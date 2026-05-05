Вложения частных инвесторов в облигации на Мосбирже выросли на 57,3% за апрель
Объем вложений частных инвесторов в облигации, рассчитываемый как нетто-результат покупок и продаж, на Московской бирже в апреле вырос на 57,3% и достиг рекордных 265,5 млрд руб.
Из них 63,1% составляют вложения в корпоративные облигации, 36,8% – в ОФЗ и долговые бумаги регионов.
Совокупный объем сделок частных инвесторов с облигациями увеличился на 65,8% относительно такого же периода прошлого года и составил 436,4 млрд руб. С начала года сделки с облигациями совершали более 1,3 млн человек (+35% г/г). Среднее число активных инвесторов, которые ежедневно совершают сделки с корпоративными облигациями, в апреле впервые превысило 100 000.
25 апреля Мосбиржа начала рассчитывать все биржевые индексы облигаций на дополнительной торговой сессии выходного дня, утренней и вечерней дополнительных торговых сессиях.
13 апреля площадка объявила о синхронизации списков облигаций на основной, утренней, вечерней торговых сессиях и дополнительной сессии выходного дня. Инвесторы могут выставлять заявки и заключать сделки со всеми облигациями на фондовом рынке площадки 17 часов в будни на утренних, основных и вечерних торгах и 9 часов в выходные.