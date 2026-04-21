Мосбиржа начнет рассчитывать индексы облигаций в допсессии
Московская биржа с 25 апреля начнет рассчитывать все биржевые индексы облигаций на дополнительной торговой сессий выходного дня, утренней и вечерней дополнительных торговых сессий. Сейчас они рассчитываются только на основной сессии.
Площадка пояснила, что расчет облигационных индексов в дополнительные сессии обеспечит информационно-аналитическую поддержку рынка во все торговые периоды.
31 марта Мосбиржа анонсировала планы начать расчет индексов облигаций на всех торговых сессиях. Уточнялось, что нынешние тикеры сохранятся, а расчеты будут вестись на основе сделок, заключенных в рамках каждой конкретной сессии. Периодичность обновления индикаторов не изменится. Значения будут рассчитываться по итогам сессии или каждые 15 секунд на торгах. В выходные расчетные параметры, включая номинал и купонный доход, будут соответствовать значениям первого рабочего дня после них.
13 апреля площадка сообщила о синхронизации списков облигаций на основной, утренней, вечерней торговых сессиях и дополнительной сессии выходного дня. Инвесторы могут выставлять заявки и заключать сделки со всеми облигациями на фондовом рынке площадки 17 часов в будни на утренних, основных и вечерних торгах и 9 часов в выходные.