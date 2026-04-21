Мосбиржа начнет рассчитывать индексы облигаций в допсессии

31 марта Мосбиржа анонсировала планы начать расчет индексов облигаций на всех торговых сессиях. Уточнялось, что нынешние тикеры сохранятся, а расчеты будут вестись на основе сделок, заключенных в рамках каждой конкретной сессии. Периодичность обновления индикаторов не изменится. Значения будут рассчитываться по итогам сессии или каждые 15 секунд на торгах. В выходные расчетные параметры, включая номинал и купонный доход, будут соответствовать значениям первого рабочего дня после них.