Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Инвестиции /

Мосбиржа начнет рассчитывать индексы облигаций в допсессии

Ведомости

Московская биржа с 25 апреля начнет рассчитывать все биржевые индексы облигаций на дополнительной торговой сессий выходного дня, утренней и вечерней дополнительных торговых сессий. Сейчас они рассчитываются только на основной сессии.

Площадка пояснила, что расчет облигационных индексов в дополнительные сессии обеспечит информационно-аналитическую поддержку рынка во все торговые периоды.

31 марта Мосбиржа анонсировала планы начать расчет индексов облигаций на всех торговых сессиях. Уточнялось, что нынешние тикеры сохранятся, а расчеты будут вестись на основе сделок, заключенных в рамках каждой конкретной сессии. Периодичность обновления индикаторов не изменится. Значения будут рассчитываться по итогам сессии или каждые 15 секунд на торгах. В выходные расчетные параметры, включая номинал и купонный доход, будут соответствовать значениям первого рабочего дня после них.

13 апреля площадка сообщила о синхронизации списков облигаций на основной, утренней, вечерней торговых сессиях и дополнительной сессии выходного дня. Инвесторы могут выставлять заявки и заключать сделки со всеми облигациями на фондовом рынке площадки 17 часов в будни на утренних, основных и вечерних торгах и 9 часов в выходные.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её