Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,965+0,18%USBN0,121+0,58%VEON-RX63,7-0,16%IMOEX2 616,08-0,62%RTSI1 095,54-0,62%RGBI119,45+0,01%RGBITR780,77+0,04%
Главная / Инвестиции /

«Группа Астра» выпускает дебютные ЦФА

Ведомости

«Группа Астра» 7 мая открыла сбор заявок на дебютный выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на платформе А-Токен Альфа-банка. Он продлится до 15:00 15 мая. Об этом сообщили «Ведомостям» в компании.

Максимальный размер выпуска составит 500 млн руб., ставка – 14,5% годовых с ежемесячной выплатой купонного дохода. Стоимость одного ЦФА составит 1000 руб. Срок обращения актива достигнет 9 месяцев.

ЦФА могут купить физические и юридические лица, квалифицированные и неквалифицированные инвесторы. Привлеченные средства группа собирается направить на ведение текущей операционной деятельности.

2 апреля «Группа Астра» опубликовала отчет по МСФО за 2025 г. Выручка компании в прошлом году выросла на 18% год к году и достигла 20,37 млрд руб. Чистая прибыль осталась на уровне 2024 г. и составила 6,04 млрд руб. Рентабельность по чистой прибыли достигла 30%. Показатель EBITDA увеличился на 23% относительно предыдущего года до 8,12 млрд руб.

Отгрузки группы за 2025 г. продемонстрировали рост на 9% в годовом выражении и составили 21,8 млрд руб. Число клиентов превысило 18 500 по сравнению с более 18 100 годом ранее. Количество совместимых с экосистемой компании партнерских решений увеличилось на 28% до 4144.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её