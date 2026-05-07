«Группа Астра» выпускает дебютные ЦФА
«Группа Астра» 7 мая открыла сбор заявок на дебютный выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на платформе А-Токен Альфа-банка. Он продлится до 15:00 15 мая. Об этом сообщили «Ведомостям» в компании.
Максимальный размер выпуска составит 500 млн руб., ставка – 14,5% годовых с ежемесячной выплатой купонного дохода. Стоимость одного ЦФА составит 1000 руб. Срок обращения актива достигнет 9 месяцев.
ЦФА могут купить физические и юридические лица, квалифицированные и неквалифицированные инвесторы. Привлеченные средства группа собирается направить на ведение текущей операционной деятельности.
2 апреля «Группа Астра» опубликовала отчет по МСФО за 2025 г. Выручка компании в прошлом году выросла на 18% год к году и достигла 20,37 млрд руб. Чистая прибыль осталась на уровне 2024 г. и составила 6,04 млрд руб. Рентабельность по чистой прибыли достигла 30%. Показатель EBITDA увеличился на 23% относительно предыдущего года до 8,12 млрд руб.
Отгрузки группы за 2025 г. продемонстрировали рост на 9% в годовом выражении и составили 21,8 млрд руб. Число клиентов превысило 18 500 по сравнению с более 18 100 годом ранее. Количество совместимых с экосистемой компании партнерских решений увеличилось на 28% до 4144.