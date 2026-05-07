«Группа Астра» выпускает дебютные ЦФА

2 апреля «Группа Астра» опубликовала отчет по МСФО за 2025 г. Выручка компании в прошлом году выросла на 18% год к году и достигла 20,37 млрд руб. Чистая прибыль осталась на уровне 2024 г. и составила 6,04 млрд руб. Рентабельность по чистой прибыли достигла 30%. Показатель EBITDA увеличился на 23% относительно предыдущего года до 8,12 млрд руб.