Инвестиции физлиц в ценные бумаги на Мосбирже выросли в 1,9 раза в апреле
Вложения частных инвесторов в акции за месяц увеличились в 1,9 раза и составили 45,2 млрд руб. Приток средств частных инвесторов в облигации продемонстрировал рост на 57,3% до 265,5 млрд руб. Инвестиции в паевые инвестиционные фонды достигли 37,4 млрд руб.
Число частных инвесторов с брокерскими счетами на площадке за апрель возросло на 90 700 и составило 41,1 млн, они открыли более 79 млн счетов. Количество квалифицированных инвесторов составило 810 000. В апреле сделки на бирже заключали более 3 млн человек. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 66,7%, в объеме торгов облигациями – 12,7%, на срочном рынке – 54,7%. На выходных сделки на площадке заключали свыше 572 600 частных инвесторов, их доля в торгах составила 81%.
Число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) за месяц выросло на 14 700 и достигло 6,3 млн. Торговый оборот по таким счетам составил 324,8 млрд руб. В структуре оборота 47% составили сделки с акциями, 23% – с облигациями и 30% – с паями инвестиционных фондов.
В марте 2026 г. инвестиции физлиц в ценные бумаги на фондовом рынке Мосбиржи возросли на 4,9% по сравнению с февралем и достигли 269,5 млрд руб. Вложения частных инвесторов в акции увеличились на 62,7% в месячном выражении и составили 23,1 млрд руб. Приток их средств в облигации вырос на 18,9% до 226,8 млрд руб.