Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,965+0,18%UTAR10,79-1,73%VEON-RX63,7-0,16%IMOEX2 625,93-0,25%RTSI1 099,68-0,25%RGBI119,42-0,02%RGBITR780,59+0,02%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Инвестиции физлиц в ценные бумаги на Мосбирже выросли в 1,9 раза в апреле

Ведомости

Инвестиции физических лиц в ценные бумаги на фондовом рынке Мосбиржи в апреле 2026 г. выросли в 1,9 раза относительно такого же периода прошлого года и достигли 348,1 млрд руб.

Вложения частных инвесторов в акции за месяц увеличились в 1,9 раза и составили 45,2 млрд руб. Приток средств частных инвесторов в облигации продемонстрировал рост на 57,3% до 265,5 млрд руб. Инвестиции в паевые инвестиционные фонды достигли 37,4 млрд руб.

Число частных инвесторов с брокерскими счетами на площадке за апрель возросло на 90 700 и составило 41,1 млн, они открыли более 79 млн счетов. Количество квалифицированных инвесторов составило 810 000. В апреле сделки на бирже заключали более 3 млн человек. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 66,7%, в объеме торгов облигациями – 12,7%, на срочном рынке – 54,7%. На выходных сделки на площадке заключали свыше 572 600 частных инвесторов, их доля в торгах составила 81%.

Самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов стали обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (29,6% и 7% соответственно), бумаги «Лукойла» (12,6%), «Газпрома» (12,2%), ВТБ (11,4%), «Яндекса» (5,9%), «Роснефти" (5,6%), Х5 (5,5%), "Полюса" (5,1%) и "Новатэка" (5%).

Число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) за месяц выросло на 14 700 и достигло 6,3 млн. Торговый оборот по таким счетам составил 324,8 млрд руб. В структуре оборота 47% составили сделки с акциями, 23% – с облигациями и 30% – с паями инвестиционных фондов.

В марте 2026 г. инвестиции физлиц в ценные бумаги на фондовом рынке Мосбиржи возросли на 4,9% по сравнению с февралем и достигли 269,5 млрд руб. Вложения частных инвесторов в акции увеличились на 62,7% в месячном выражении и составили 23,1 млрд руб. Приток их средств в облигации вырос на 18,9% до 226,8 млрд руб. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте