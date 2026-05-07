Инвестиции физлиц в ценные бумаги на Мосбирже выросли в 1,9 раза в апреле

Число частных инвесторов с брокерскими счетами на площадке за апрель возросло на 90 700 и составило 41,1 млн, они открыли более 79 млн счетов. Количество квалифицированных инвесторов составило 810 000. В апреле сделки на бирже заключали более 3 млн человек. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 66,7%, в объеме торгов облигациями – 12,7%, на срочном рынке – 54,7%. На выходных сделки на площадке заключали свыше 572 600 частных инвесторов, их доля в торгах составила 81%.