Физлица вложили 269,5 млрд рублей в ценные бумаги на Мосбирже в марте
Инвестиции физических лиц в ценные бумаги на фондовом рынке Московской биржи в марте 2026 г. выросли на 4,9% относительно февраля и достигли 269,5 млрд руб.
Вложения частных инвесторов в акции за март увеличились на 62,7% в месячном выражении до 23,1 млрд руб. Приток их средств в облигации возрос на 18,9% до 226,8 млрд руб. Инвестиции в паевые инвестиционные фонды составили 19,6 млрд руб. Число частных инвесторов с брокерскими счетами на площадке выросло на 322 700 и достигло 41 млн, они открыли более 78,3 млн счетов. Сделки на бирже заключили свыше 3,2 млн человек (+9,1% к февралю). Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 67,2%, облигациями – 10,2%, на срочном рынке – 51%.
В марте в выходные дни сделки на площадке заключили 396 200 частных инвесторов. Доля торгов в выходные в совокупном объеме торгов акциями и паями биржевых фондов составила 2% и 1% соответственно. Частные инвесторы были основными участниками сессии выходного дня с долей 84,4%.
Наиболее популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (28,1% и 6,8% соответственно), «Газпрома» (13,2%), «Лукойла» (12,4%), ВТБ (10,1%), «Т-технологий» (6,8%), «Роснефти» (6,1%), «Яндекса» (5,8%), Х5 (5,4%) и «Новатэка» (5,4%). Самыми популярными бумагами из индекса Мосбиржи IPO в сделках частных инвесторов стали акции Дом.РФ, «Европлана», «Озон фармацевтики», «МТС банка», «Промомеда», «Аренадаты», «Ви.ру», «ИВА», «Займера» и «Глоракса».
Число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в марте выросло на 18 000 до 6,2 млн. Торговый оборот по счетам ИИС составил 409,6 млрд руб. В его структуре 55,1% – сделки с акциями, 18,5% – с облигациями и 26,4% – с паями инвестиционных фондов. Лидерами по количеству открытых ИИС стали Москва (641 200 счетов), Московская область (372 300), Санкт-Петербург (311 100), Краснодарский край (207 800), Свердловская область (204 300 счетов), Башкирия (187 800), Татарстан (171 900), Ростовская (164 700), Челябинская (150 400) и Самарская (141 900) области.
6 апреля Мосбиржа сообщила, что объем сделок с золотом на рынке драгметаллов площадки в марте 2026 г. вырос более чем в 3,5 раза год к году до 42,6 т (28,6 т в своп-сделках и 14 т в сделках спот). В рублях показатель увеличился в пять раз и достиг 534,4 млрд руб. Доля частных инвесторов в торгах золотом составила 6%, серебром – 68%, платиной – 52%, палладием – 54%. Суммарное число физлиц, которые совершали сделки на рынке драгметаллов в марте, возросло на 66% и составило почти 49 000.