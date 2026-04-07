Физлица вложили 269,5 млрд рублей в ценные бумаги на Мосбирже в марте

6 апреля Мосбиржа сообщила, что объем сделок с золотом на рынке драгметаллов площадки в марте 2026 г. вырос более чем в 3,5 раза год к году до 42,6 т (28,6 т в своп-сделках и 14 т в сделках спот). В рублях показатель увеличился в пять раз и достиг 534,4 млрд руб. Доля частных инвесторов в торгах золотом составила 6%, серебром – 68%, платиной – 52%, палладием – 54%. Суммарное число физлиц, которые совершали сделки на рынке драгметаллов в марте, возросло на 66% и составило почти 49 000.