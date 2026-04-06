Объем торгов золотом на Мосбирже достиг 534,4 млрд рублей в марте

Объем сделок с золотом на рынке драгоценных металлов Мосбиржи в марте 2026 г. вырос в годовом выражении более чем в 3,5 раза до 42,6 т (28,6 т в своп-сделках и 14 т в сделках спот). В рублях показатель увеличился в пять раз и достиг 534,4 млрд руб.