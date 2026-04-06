Объем торгов золотом на Мосбирже достиг 534,4 млрд рублей в марте
Объем сделок с золотом на рынке драгоценных металлов Мосбиржи в марте 2026 г. вырос в годовом выражении более чем в 3,5 раза до 42,6 т (28,6 т в своп-сделках и 14 т в сделках спот). В рублях показатель увеличился в пять раз и достиг 534,4 млрд руб.
Инвесторы за месяц увеличили активность в операциях с серебром, платиной и палладием. Объем торгов серебром составил 59,7 т (12,3 млрд руб.), платиной – 309 кг (1,6 млрд руб.), палладием – 215 кг (848 млн руб.). Совокупное число сделок на рынке драгметаллов площадки возросло в 3,7 раза и достигло 480 000.
Доля частных инвесторов в торгах золотом составила 6%, серебром – 68%, платиной – 52%, палладием – 54%. Суммарное число физлиц, которые совершали сделки на рынке драгметаллов Мосбиржи в марте, продемонстрировало рост на 66% относительно годом ранее и составило почти 49 000. Совокупный объем торгов на рынке драгметаллов в прошлом месяце составил 549 млрд руб.
С 23 марта Мосбиржа предоставила участникам рынка драгметаллов возможность заключать сделки с золотом в системном режиме по курсу, который соответствует значению индекса площадки аффинированного золота RUGOLD и курсу фиксинга золота GOLDFIXME. Участники рынка также смогли проводить операции с золотом, серебром, платиной и палладием во внебиржевом режиме через сервис анонимного запроса котировок от крупнейших поставщиков ликвидности, таких как банки, золотодобывающие компании, переработчики и др.