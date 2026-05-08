Чистая прибыль «ТГК-14» снизилась на 23,1% в I квартале
Чистая прибыль «Территориальной генерирующей компании № 14» (ТГК-14) по РСБУ в январе – марте 2026 г. сократилась на 23,1% относительно такого же периода прошлого года и составила 452,2 млн руб.
Выручка компании увеличилась на 19,5% в годовом выражении и достигла 8,03 млрд руб. Валовая прибыль выросла до 716,9 млн руб. против 492,2 млн руб. годом ранее.
ТГК-14 была создана в декабре 2004 г. Компания обеспечивает поставки тепловой энергией потребителей в Забайкальском крае и Бурятии.