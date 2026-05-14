Инвестиции

ВЭБ закрыл книгу заявок по выпуску облигаций на 150 млрд рублей

Ведомости

13 мая ВЭБ.РФ закрыл книгу заявок по дебютному выпуску биржевых облигаций серии ПБО-002Р-58 на локальном долговом рынке. Бумаги имеют номинал, индексируемый на прирост индекса RUONIA, срок обращения составляет 3,1 года, предусмотрены купонные периоды по 188 дней, оферта не установлена. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

Книга заявок была открыта с ориентиром ставки купона 2% годовых и минимальным объемом размещения 100 млрд руб. В ходе формирования книги спрос со стороны инвесторов достиг 170 млрд руб., ставка снизилась до 1,85% годовых и объем выпуска увеличился до 150 млрд руб. Этот объем заявлен как рекордный для российского облигационного рынка среди эмитентов корпоративного и финансового сектора.

Заместитель председателя ВЭБ.РФ Константин Вышковский отметил, что выпуск стал первым инструментом с привязкой к приросту индекса RUONIA на российском рынке и был позитивно воспринят различными категориями инвесторов. Доля розничных участников достигла 22% от объема размещения, спрос со стороны частных инвесторов превысил 30 млрд руб.

В состав инвесторов вошли банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, а также физические лица. Организаторами размещения выступили ГПБ (АО), Локо-банк, банк Дом.РФ и Совкомбанк.

Расчеты по сделке запланированы на 15 мая 2026 г.

