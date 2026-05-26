СД «Аптечной сети 36,6» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год
Совет директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» рекомендовал акционерам не распределять чистую прибыль и не выплачивать дивиденды за 2025 год. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
На заседании совета директоров присутствовали восемь человек. Кворум был обеспечен.
Годовое общее собрание акционеров назначено на 30 июня.
2 мая Президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по продаже лекарств в передвижных аптечных пунктах (ПАП) с 1 сентября 2026 г. по 1 сентября 2029 г.
Продавать препараты в ПАП смогут аптеки (кроме индивидуальных предпринимателей) с разрешением на такой вид розничной торговли от Росздравнадзора. У аптек, которые работают в передвижных пунктах, должна быть лицензия на фармацевтическую деятельность – продажу, хранение и перевозку лекарств. Они должны владеть ей не менее трех лет.