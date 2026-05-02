Путин разрешил эксперимент с передвижными аптечными пунктами
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по продаже лекарств в передвижных аптечных пунктах (ПАП) с 1 сентября 2026 г. по 1 сентября 2029 г.
Продавать препараты в ПАП смогут аптеки (кроме индивидуальных предпринимателей) с разрешением на такой вид розничной торговли от Росздравнадзора. У аптек, которые работают в передвижных пунктах, должна быть лицензия на фармацевтическую деятельность – продажу, хранение и перевозку лекарств. Они должны владеть ей не менее трех лет.
Участники эксперимента смогут продавать препараты в сельских населенных пунктах, в которых нет аптек. В ПАП будет стандартный ассортимент, нельзя будет реализовывать радиофармацевтические и иммунобиологические лекарства (вакцины, токсины, анатоксины и др), психотропные, сильнодействующие вещества и препараты, которые содержат наркотические средства.
21 апреля депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон об обращении лекарственных средств при помощи ПАП. Инициативу о ПАП в декабре 2025 г. внесли 32 парламентария во главе с заместителем председателя комитета Госдумы по охране здоровья Евгением Нифантьевым («Единая Россия»).
29 апреля Парламентская газета» со ссылкой на участников заседания комитета Совета Федерации по социальной политике сообщила, что 11 российских регионов готовы поучаствовать в трехлетнем эксперименте по созданию ПАП. Среди регионов указаны Архангельская, Волгоградская, Херсонская и Запорожская области, Ставропольский край, ДНР и ЛНР.