В России начнется эксперимент с мобильными аптеками

Главным инициатором законопроекта был заместитель председателя комитета по охране здоровья Евгений Нифантьев («Единая Россия»). До избрания в депутаты Госдумы в сентябре 2021 г. Нифантьев владел ООО «Нео-фарм», которому принадлежат в том числе аптечные сети «Неофарм» и «Столички». С июля 2022 г., по данным базы «СПАРК-Интерфакс», 99,9% долей общества владеет комбинированный ЗПИФ «Здравинвест», оставшиеся 0,01% – у Лидии Нифантьевой.

По данным отраслевого издания Vademecum, в марте 2024 г. пилотный проект по продаже рецептурных лекарств через передвижные аптечные пункты начался в Краснодарском и Красноярском крае и в Хакасии. Одним из операторов эксперимента была сеть «Губернские аптеки».

Первые версии законопроекта были подготовлены в 2023–2024 гг. И лишь 17 декабря 2025 г. проект был внесен в нижнюю палату группой депутатов и сенаторов. Помимо Нифантьева среди его авторов – Бадма Башанкаев, Дмитрий Вяткин, Владимир Якушев, Инна Святенко и др. Поправки вносятся в закон «Об обращении лекарственных средств». Порядок проведения эксперимента утвердит правительство. Инициатива закрепить в российском законодательстве передвижные аптечные пункты обсуждается в Думе не впервые: предыдущий законопроект с другим составом авторов был внесен во время пандемии коронавируса в 2020 г., но дальше первого чтения не прошел.