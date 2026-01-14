В России начнется эксперимент с мобильными аптеками

В России начнется эксперимент с мобильными аптекамиТакой формат может быть оправдан в отдаленных регионах с платежеспособным населением, считают эксперты
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о передвижных аптечных пунктах. Согласно ему, в России пройдет трехлетний эксперимент, позволяющий государственным и частным аптечным организациям продавать лекарства жителям сельских населенных пунктов. Препараты будут доставлять туда на специально оборудованном транспорте (в передвижном аптечном пункте). За принятие проекта проголосовали все 408 депутатов, участвующих в пленарном заседании нижней палаты 13 января.
Эксперимент рассчитан на три года – с 1 июня 2026 г. по 1 июня 2029 г. Для включения региона в состав его участников глава субъекта должен сделать соответствующий запрос, а правительство РФ – утвердить решение, выпустив распоряжение. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, из 83 000 действующих в стране аптек 14% находятся в труднодоступных районах.
Передвижной аптечный пункт, согласно определению в законопроекте, – это структурное подразделение аптечной организации, которое может продавать лекарства в розницу вне стационарной торговой точки. В передвижных аптеках будет стандартный ассортимент, также предусмотрен предварительный заказ лекарств. При этом в них нельзя будет реализовывать радиофармацевтические и иммунобиологические лекарства (вакцины, токсины, анатоксины и т. д.), психотропные и сильнодействующие вещества, а также препараты, содержащие наркотические средства. Положения законопроекта не будут распространяться на льготные лекарства (бесплатные или отпускаемые со скидкой).
Во время обсуждения проекта возникла дискуссия вокруг формулировок, определяющих территорию работы мобильных аптек. В текущей версии документа они будут работать в «сельских населенных пунктах», где нет стационарных аптек и медорганизаций с фармацевтической лицензией, в том числе фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).
Впрочем, как отметил зампред комитета по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ), нельзя полностью «отсекать» те населенные пункты, где работают ФАПы, так как в некоторых аптеки отсутствуют. Депутат добавил, что предложит соответствующие поправки в законопроект ко второму чтению. По его мнению, также стоит четко прописать определение «сельского населенного пункта», а также учесть, что передвижные аптеки могут потребоваться жителям не только сел, но и других территорий.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, его реализация не потребует дополнительного финансирования из бюджета. Система дистанционной торговли будет организована за счет средств «заинтересованных аптечных организаций», говорится там же. Отбирать аптечные организации для участия в эксперименте будет уполномоченный орган исполнительной власти в регионе. Он же займется утверждением графика работы и маршрута следования мобильных аптек.
Куринный высказал опасения по поводу эффективности работы передвижных аптек в тех регионах, где аптечный рынок представлен преимущественно коммерческими компаниями. Депутаты напомнили о том, что запуск мобильных аптек будет дорогостоящим для участников рынка: потребуются специалисты, транспорт, который необходимо обслуживать, закупать топливо.
Одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 отдаленных и труднодоступных населенных пунктов за маршрут, поэтому при его правильной организации это будет экономически целесообразно, сказал соавтор законопроекта и зампредседателя комитета по охране здоровья Евгений Нифантьев («Единая Россия»).
По словам исполнительного директора Российской ассоциации аптечных сетей Александра Опарина, среди членов их делового объединения «есть пара участников» эксперимента. Конкретные компании он не назвал.
В феврале 2025 г. подведомственная властям Красноярского края сеть «Губернские аптеки» направляла в комитет по охране здоровья письмо с просьбой разработать законопроект о деятельности передвижных аптек (цитата по «Коммерсанту»). В октябре 2024 г. Нифантьев сообщал, что законопроект о передвижных аптеках уже разработан. Тогда с предложением отрегулировать работу мобильных аптек в комитет обращалось волгоградское госпредприятие «Волгофарм».
История законопроекта и его авторы
По данным отраслевого издания Vademecum, в марте 2024 г. пилотный проект по продаже рецептурных лекарств через передвижные аптечные пункты начался в Краснодарском и Красноярском крае и в Хакасии. Одним из операторов эксперимента была сеть «Губернские аптеки».
Первые версии законопроекта были подготовлены в 2023–2024 гг. И лишь 17 декабря 2025 г. проект был внесен в нижнюю палату группой депутатов и сенаторов. Помимо Нифантьева среди его авторов – Бадма Башанкаев, Дмитрий Вяткин, Владимир Якушев, Инна Святенко и др. Поправки вносятся в закон «Об обращении лекарственных средств». Порядок проведения эксперимента утвердит правительство. Инициатива закрепить в российском законодательстве передвижные аптечные пункты обсуждается в Думе не впервые: предыдущий законопроект с другим составом авторов был внесен во время пандемии коронавируса в 2020 г., но дальше первого чтения не прошел.
Заинтересованность аптечных сетей в эксперименте будет зависеть от их готовности вкладываться в транспорт, считает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. По его словам, автомобиль нужно будет оборудовать для соблюдения необходимых условий хранения лекарственных препаратов и эти затраты могут превысить расходы на стационарную аптеку. Шуляк добавил, что эксперимент, вероятно, вызовет больший отклик у частных организаций, так как государственным компаниям придется дополнительно согласовывать подобные траты.
Директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов уточнил, что формат передвижной аптеки может быть оправдан только в отдаленных регионах с платежеспособным населением – например, в крупных промышленных центрах. «Прежде всего это бизнес-проект, а потом уже проект, имеющий социальную направленность. Поэтому я сомневаюсь, что какая-то из государственных аптечных сетей будет специально субсидировать эту деятельность», – подчеркнул эксперт.
Механизм отбора участников эксперимента пока неясен и его детали, как часто бывает, могут быть прописаны в подзаконных актах, сказал «Ведомостям» Беспалов. При этом Нифантьев и связанные с ним аптечные сети вряд ли смогут претендовать на явные преимущества при проведении эксперимента, уточнил эксперт. Это крупный игрок на российском розничном рынке, но аптеки в основном находятся в столице, а в регионах представлены в минимальном количестве, подчеркнул Беспалов.
При этом Беспалов считает, что предложенный депутатами формат не будет востребован на российском рынке, так как потребует поиска уникального персонала – водителей-фармацевтов, которые смогут одновременно управлять автомобилем и поддерживать техническое состояние конкретной передвижной аптеки. По мнению эксперта, инициатива выглядит как попытка обойти административный запрет на онлайн-продажу рецептурных препаратов. Внедрение «нормального» формата онлайн-торговли помогло бы решить все проблемы лекарственного обеспечения, заключил Беспалов.
«Ведомости» направили запросы представителям МС «Созвездие» и крупным аптечным сетям – «36,6», «Ригле», «Здравсити», а также «Неофарму» и «Столичкам» – о планах компаний по участию в эксперименте.