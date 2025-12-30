Антибиотики теряют эффективность против энтеробактерий

Антибиотики теряют эффективность против энтеробактерийЭксперты рекомендуют сократить применение цефалоспоринов и фторхинолонов
Рост устойчивости к антибиотикам в России фиксируют у всех видов энтеробактерий, следует из отчета Методического верификационного центра по вопросам антимикробной резистентности Минздрава РФ. Наиболее остро стоит проблема резистентности штаммов клебсиеллы пневмонии и кишечной палочки к широко применяемым классам антибиотиков. К ним относятся цефалоспорины, фторхинолоны и ингибиторозащищенные пенициллины.
Энтеробактерии вызывают больше половины всех внутрибольничных инфекций (54,97%), говорится в отчете. Их наиболее распространенными возбудителями считаются клебсиелла пневмонии (30,4%), кишечная палочка (15,45%), синегнойная палочка (14,26%) и ацинетобактер Баумана (12,46%). Там также сказано, что клебсиелла пневмонии и кишечная палочка часто выделяются и при внебольничных инфекциях.
Клебсиелла пневмонии и кишечная палочка входят в состав нормальной микрофлоры кишечника человека, но при попадании в другие органы могут становиться возбудителями тяжелых инфекций. Они особенно опасны для людей с ослабленным иммунитетом, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Клебсиелла пневмонии может вызывать пневмонию, инфекции мочевыводящих путей, заражение крови или менингит, а кишечная палочка провоцирует развитие желудочно-кишечных инфекций.
Помогут ли антибиотики
Устойчивость к цефалоспоринам демонстрируют 59,21–69,74% всех видов энтеробактерий и 83,77–86,32% внутрибольничных штаммов клебсиеллы пневмонии, говорится в отчете Методического верификационного центра Минздрава. Это делает класс антибиотиков непригодным для лечения многих госпитальных инфекций, сказано там же. Высокий уровень резистентности наблюдается также в отношении фторхинолонов и ингибиторозащищенных пенициллинов: к ципрофлоксацину устойчивы 64,05% энтеробактерий и 83,47% клебсиеллы пневмонии, а к амоксициллину-клавуланату – 74,56 и 87,24% соответственно.
Показатели устойчивости этих бактерий продолжают расти, но ситуация не вызывает критических опасений, рассказал «Ведомостям» главный внештатный специалист Минздрава по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Роман Козлов. По его словам, для кишечной палочки и клебсиеллы пневмонии характерно клональное распространение (внезапное появление и быстрое распространение резистентных штаммов-клонов. – «Ведомости») и показатели их устойчивости зависят от того, насколько успешно штаммы бактерий приживаются в новых местах обитания. Тем не менее специалисты референс-центра по клинической фармакологии (Методического центра Минздрава) рекомендуют сократить применение цефалоспоринов III–IV поколения и фторхинолонов.
1,27 млн
Все чаще выявляются штаммы энтеробактерий с множественной резистентностью. 27,28% из них вырабатывают два типа карбапенемаз (ферменты, обеспечивающие устойчивость к карбапенемам, антибиотикам последней линии защиты), 0,34% – три типа карбапенемаз, говорится в отчете референс-центра Минздрава РФ. Для лечения инфекций, вызванных такими штаммами бактерий, эффективен антибиотик цефтазидим-авибактам и его комбинация с азтреонамом. Тем не менее устойчивые к ним штаммы кишечной палочки (3,1%) и клебсиеллы пневмонии (1,37%) уже зафиксированы в России, следует из данных Методического верификационного центра.
Антибиотикорезистентность энтеробактерий вызывает беспокойство и в других странах. 40% штаммов кишечной палочки и более 55% штаммов клебсиеллы пневмонии в мире демонстрируют устойчивость к цефалоспоринам III поколения, говорится в докладе ВОЗ о наблюдении за устойчивостью к антибиотикам в мире за 2025 г. В России резистентность к этой группе препаратов фиксируется у 69,8% штаммов кишечной палочки. При этом 92,1% типов клебсиеллы пневмонии в РФ не чувствительны ко входящему в группу цефалоспоринов III поколения цефотаксиму, следует из данных ВОЗ.
Продажи антибиотиков в России
За первые 10 месяцев 2025 г. затраты на антибиотики выросли на 3,8% относительно аналогичного периода 2024 г., составив 55,53 млрд руб. 15% от этого объема пришлось на закупки амоксициллина-клавуланата (относится к классу ингибиторозащищенных пенициллинов), еще 10% – на закупки цефиксима (цефалоспорин III поколения). В то же время на 11,3% увеличился объем госзакупок (с 10,87 млрд до 12,1 млрд руб.).
Козлов сказал «Ведомостям», что проблема устойчивости клебсиеллы пневмонии действительно существует, но обращать внимание на конкретную цифру из доклада ВОЗ не стоит. По его словам, организация приводит статистику только по одному виду клинического материала – бактериям, выделенным из крови. Процент резистентности микробов, вызывающих инфекции мочевыводящих и дыхательных путей, гораздо ниже, подчеркнул Козлов.
Альтернативное лечение
Назначение антибиотиков при бактериальных инфекциях требуется не всегда, рассказала «Ведомостям» врач-терапевт компании «Сберздоровье» Анастасия Агаева. Оценку пользы и риска от приема противомикробных препаратов для каждого конкретного пациента должен проводить врач, уточнила она. По словам Агаевой, острый бактериальный риносинусит в 80% случаев проходит самостоятельно. Назначения антибиотиков не требуют и некоторые локализованные бактериальные инфекции кожи и мягких тканей.
Наиболее эффективным инструментом профилактики Агаева назвала вакцинацию. По ее словам, например, прививка от пневмококковой инфекции помогает защититься от внебольничной пневмонии, менингита, отита и сепсиса. Прививка от гемофильной инфекции типа b снижает риски развития менингита, пневмонии и эпиглоттита (воспаление надгортанника, вызывает отек и может привести к удушью). Вакцинация также позволяет защитить организм от коклюша, дифтерии и столбняка, добавила Агаева.