Антибиотики теряют эффективность против энтеробактерий

Продажи антибиотиков в России

За первые 10 месяцев 2025 г. в стране было продано 183,73 млн упаковок антибиотиков, большая часть (144 млн) была реализована в аптеках, подсчитали для «Ведомостей» аналитики компании DSM Group. При этом продажи за аналогичный период 2024 г. составили 191,39 млн упаковок, 152,25 млн из них пришлось на аптеки. По словам представителя пресс-службы Минпромторга, на показатели мог повлиять ряд факторов, в том числе внедрение более эффективных схем лечения и переход на упаковки с большим количеством препарата.

За первые 10 месяцев 2025 г. затраты на антибиотики выросли на 3,8% относительно аналогичного периода 2024 г., составив 55,53 млрд руб. 15% от этого объема пришлось на закупки амоксициллина-клавуланата (относится к классу ингибиторозащищенных пенициллинов), еще 10% – на закупки цефиксима (цефалоспорин III поколения). В то же время на 11,3% увеличился объем госзакупок (с 10,87 млрд до 12,1 млрд руб.).