Передвижные аптеки могут появиться в 11 российских регионах

21 апреля в Госдуме приняли во втором и третьем чтениях закон об обращении лекарственных средств при помощи ПАП. Продавать препараты в них смогут аптеки (за исключением индивидуальных предпринимателей), у которых есть разрешение на такой вид розничной торговли от Росздравнадзора. У аптек, которые работают в передвижных пунктах, также должна быть лицензия на фармацевтическую деятельность – продажу, хранение и перевозку лекарств. Аптека должна владеть лицензией не менее трех лет.