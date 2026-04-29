YDEX3 981,5-1,85%CNY Бирж.10,911-0,63%IMOEX2 640,33-2,09%RTSI1 110,8-2,33%RGBI119,47+0,13%RGBITR779,01+0,16%
Главная / Общество /

Передвижные аптеки могут появиться в 11 российских регионах

Ведомости

В России 11 регионов готовы принять участие в трехлетнем эксперименте по созданию передвижных аптечных пунктов (ПАП). Их могут запустить с 1 сентября, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на участников заседания комитета Совета Федерации по социальной политике.

Среди регионов названы Архангельская и Волгоградская области, Ставропольский край, Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области. Основная аудитория эксперимента – жители удаленных деревень и поселков, где крупному бизнесу открывать точки невыгодно. Передвижные аптеки будут структурными подразделениями стационарных.

В рамках эксперимента будут предъявлять строгие требования к самим «передвижкам» и к организациям, которые возьмутся за их создание. Аптеки должны будут иметь автономные системы жизнеобеспечения, чтобы соблюсти условия для хранения лекарств.

Однако на заседании уточнили, что специализированных автомобилей, которые могли бы отвечать заявленным требованиям, в России мало. По этой причине будет введен запрет на продажу препаратов, которые должны храниться при температуре ниже -15 градусов. К счастью, это не касается лекарств, которые могут понадобиться человеку в бытовых ситуациях.

21 апреля в Госдуме приняли во втором и третьем чтениях закон об обращении лекарственных средств при помощи ПАП. Продавать препараты в них смогут аптеки (за исключением индивидуальных предпринимателей), у которых есть разрешение на такой вид розничной торговли от Росздравнадзора. У аптек, которые работают в передвижных пунктах, также должна быть лицензия на фармацевтическую деятельность – продажу, хранение и перевозку лекарств. Аптека должна владеть лицензией не менее трех лет.

Новости СМИ2
