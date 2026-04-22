Госдума приняла закон об эксперименте с передвижными аптечными пунктами

Госдума приняла закон об эксперименте с передвижными аптечными пунктамиНа первом этапе его участниками, скорее всего, будут региональные аптеки, считают эксперты
Эксперимент по продаже лекарств в передвижных аптечных пунктах (ПАП) пройдет с 1 сентября 2026 г. по 1 сентября 2029 г. Продавать препараты в них смогут аптеки (за исключением индивидуальных предпринимателей), у которых есть разрешение на такой вид розничной торговли от Росздравнадзора. У аптек, которые работают в передвижных пунктах, также должна быть лицензия на фармацевтическую деятельность – продажу, хранение и перевозку лекарств. Аптека должна владеть лицензией не менее трех лет.
Эти изменения в закон об обращении лекарственных средств 21 апреля приняли во втором и третьем, окончательном, чтении депутаты Госдумы. Инициативу о ПАП в декабре 2025 г. внесли 32 парламентария во главе с заместителем председателя комитета Госдумы по охране здоровья Евгением Нифантьевым («Единая Россия»).
ПАП – это структурное подразделение аптечной организации, которое может продавать лекарства в розницу вне стационарной торговой точки, говорится в тексте законопроекта. Для этого должен использоваться автомобиль с изолированным модулем на его платформе и отдельной кабиной для водителя. Модулем и машиной аптека должна либо владеть, либо использовать «на ином законном основании, предусматривающем право владения и право пользования» (например, лизинг или аренда. – «Ведомости»).
Такое же требование установлено для оборудования внутри мобильного пункта. Оборудование, помимо соблюдения правил хранения лекарств, должно обеспечивать автономную работу пункта и возможность его подключения к электрическим сетям. У работника мобильного аптечного пункта должно быть высшее или среднее фармацевтическое образование, а также сертификат специалиста или пройденная аккредитация. В самом пункте должен быть терминал для электронных платежей и оплаты банковской картой, говорится там же. Информацию о проданных лекарствах необходимо заносить в систему мониторинга их движения.
Участники эксперимента смогут продавать препараты в сельских населенных пунктах, где нет аптек. В ПАП будет стандартный ассортимент, при этом нельзя будет реализовывать радиофармацевтические и иммунобиологические лекарства (вакцины, токсины, анатоксины и т. д.), психотропные и сильнодействующие вещества, а также препараты, содержащие наркотические средства. Положения законопроекта не будут распространяться на льготные лекарства (бесплатные или отпускаемые со скидкой).
Чтобы аптеку включили в эксперимент или исключили из него, нужно будет подать заявление в региональное министерство или департамент здравоохранения. Они же вправе установить особенности проведения эксперимента, организовывать в установленном им порядке отбор аптечных организаций для участия в нем, а также утверждать перечень аптек, включенных в эксперимент. Кроме того, уполномоченный орган утверждает маршруты следования и графики работы ПАП, проводит мониторинг эксперимента и представляет его результаты в Минздрав.
До этого законопроекта эксперимент был успешно проведен в Красноярском крае, заявил во время пленарного заседания председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР). ПАП по всем расчетам не должны быть убыточными, сказал он. Предполагается, что участвовать в эксперименте будут госсети аптек – в тех регионах, где они еще остались, добавил он. Леонов также считает, что к этому эксперименту вместе с субъектами должны подключаться крупные аптечные сети.
С принятием закона ситуация с лекарственным обеспечением в малых населенных пунктах может измениться в лучшую сторону, считает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. При этом кардинальных улучшений ждать не стоит, поскольку это компромиссная мера, пояснил он. Такой вариант предлагается вместо того, чтобы развивать фактически запрещенную в большинстве регионов онлайн-торговлю рецептурными препаратами, добавил Беспалов.
Интерес к передвижным аптекам проявляют отдельные сети, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, особенно в регионах со сложной транспортной доступностью – например, в Красноярском крае, рассказал Беспалов. В частности, в эксперименте планировали участвовать «Губернские аптеки». «Другие крупные сети, насколько мне известно, не анонсировали это желание открыто», – уточнил он.
В феврале 2025 г. подведомственная властям Красноярского края сеть «Губернские аптеки» направляла в думский комитет по охране здоровья письмо с просьбой разработать законопроект о деятельности передвижных аптек (цитата по «Коммерсанту»). В октябре 2024 г. Нифантьев сообщал, что законопроект о передвижных аптеках уже разработан. Тогда с предложением отрегулировать работу мобильных аптек в комитет обращалось волгоградское госпредприятие «Волгофарм».
В эксперименте необходимо прописать оценочные критерии его реализации, поскольку бизнес-сообщество живет экономическими показателями, говорит исполнительный директор Ассоциации аптечных учреждений (СРО) «Союзфарма» Мария Литвинова. По ее словам, участие в этой инициативе примут те аптеки, которые будут готовы к этому финансово. На первом этапе это скорее будут местные игроки – такие, как, например, красноярские «Губернские аптеки» и аптечная сеть в Пятигорске «Вита плюс», сказала она.
По словам Литвиновой, регионы по большей части сильно опаздывают с внедрением новых форм торговли лекарственными препаратами: можно рассмотреть и другие способы, такие как использование дронов. Кроме того, не до конца используются возможности фельдшерско-акушерских пунктов в обеспечении труднодоступных территорий препаратами, добавила она. Эксперимент предполагает, что у аптеки должен быть автомобиль, обратила внимание Литвинова. Купить машину, подходящую под требования законопроекта, стоит около 7 млн руб., а открыть аптеку – в среднем порядка 3 млн руб., оценила она. Кроме того, аптекам предстоит найти специалистов, которые будут готовы на то, чтобы выполнять эту социально важную работу.
«Ведомости» направили запрос в «Губернские аптеки», «Вита плюс» и «Волгофарм» с просьбой уточнить, будут ли они принимать участие в эксперименте.