Госдума приняла закон об эксперименте с передвижными аптечными пунктами

По словам Литвиновой, регионы по большей части сильно опаздывают с внедрением новых форм торговли лекарственными препаратами: можно рассмотреть и другие способы, такие как использование дронов. Кроме того, не до конца используются возможности фельдшерско-акушерских пунктов в обеспечении труднодоступных территорий препаратами, добавила она. Эксперимент предполагает, что у аптеки должен быть автомобиль, обратила внимание Литвинова. Купить машину, подходящую под требования законопроекта, стоит около 7 млн руб., а открыть аптеку – в среднем порядка 3 млн руб., оценила она. Кроме того, аптекам предстоит найти специалистов, которые будут готовы на то, чтобы выполнять эту социально важную работу.