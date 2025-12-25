Газета
Главная / Общество /

В России могут провести эксперимент с передвижными аптеками

Ведомости

Министерство здравоохранения РФ рассматривает возможное проведения эксперимента, в рамках которого в отдаленных и труднодоступных регионах страны появятся передвижные аптечные пункты. Об этом рассказал глава ведомства Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Мы рассматриваем такой вариант. Самое главное: создать все условия, чтобы не было нарушения качества, потому что большинство препаратов имеют жесткие условия по хранению, по температурным режимам, по влажности», – отметил министр.

По словам Мурашко, важно сделать передвижные пункты технологически грамотными с этой точки зрения.

В феврале подведомственные властям регионов фармритейлеры направили депутатам Госдумы письмо с просьбой разработать законопроект о деятельности передвижных аптек. В документе отмечалось, что жители небольших населенных пунктов регулярно просят областные власти открыть аптеки, но поиск специалистов и подходящих помещений представляет собой серьезную проблему.

