Фармритейлеры попросили Госдуму отрегулировать работу мобильных аптек
Подведомственные властям регионов фармритейлеры обратились к депутатам Госдумы с просьбой разработать законопроект о деятельности передвижных аптек. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо подведомственной властям Красноярского края сети «Губернские аптеки» в думский комитет по охране здоровья.
В письме отмечено, что жители небольших населенных пунктов регулярно просят областные власти открыть аптеки, но поиск специалистов и подходящих помещений представляет собой серьезную проблему.
В октябре 2024 г. замглавы комитета по охране здоровья Евгений Нифантьев сообщал, что законопроект о передвижных аптеках уже разработан. Тогда с предложением отрегулировать работу мобильных аптек в комитет обращалось волгоградское госпредприятие «Волгофарм». По словам парламентария, в настоящее время комитет обсуждает документ с Минздравом. На повестке также стоит вопрос сохранения качества при реализации лекарств, которые транспортируются в таких аптечных пунктах.
Запуск краткосрочного пилотного проекта по созданию передвижных аптек был анонсирован территориальными органами Росздравнадзора Красноярского, Краснодарского краев и Хакасии в марте 2024 г. В частности, в Красноярском крае машины с аптечным ассортиментом побывали в 31 населенном пункте.
2 июля 2024 г. президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам развития здравоохранения, которые, в том числе, касаются усиления ответственности чиновников за организацию медпомощи.
В декабре прошлого года глава государства объяснил нехватку в аптеках ряда рецептурных лекарств и медизделий – в частности, инсулина, тест-полосок для диабетиков, а также физраствора. По его словам, это связано со сбоем в работе ответственных ведомств, а деньги на указанные препараты выделяются в полном объеме.