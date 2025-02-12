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Фармритейлеры попросили Госдуму отрегулировать работу мобильных аптек

Ведомости

Подведомственные властям регионов фармритейлеры обратились к депутатам Госдумы с просьбой разработать законопроект о деятельности передвижных аптек. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо подведомственной властям Красноярского края сети «Губернские аптеки» в думский комитет по охране здоровья.

В письме отмечено, что жители небольших населенных пунктов регулярно просят областные власти открыть аптеки, но поиск специалистов и подходящих помещений представляет собой серьезную проблему.

В октябре 2024 г. замглавы комитета по охране здоровья Евгений Нифантьев сообщал, что законопроект о передвижных аптеках уже разработан. Тогда с предложением отрегулировать работу мобильных аптек в комитет обращалось волгоградское госпредприятие «Волгофарм». По словам парламентария, в настоящее время комитет обсуждает документ с Минздравом. На повестке также стоит вопрос сохранения качества при реализации лекарств, которые транспортируются в таких аптечных пунктах.

Запуск краткосрочного пилотного проекта по созданию передвижных аптек был анонсирован территориальными органами Росздравнадзора Красноярского, Краснодарского краев и Хакасии в марте 2024 г. В частности, в Красноярском крае машины с аптечным ассортиментом побывали в 31 населенном пункте.

2 июля 2024 г. президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам развития здравоохранения, которые, в том числе, касаются усиления ответственности чиновников за организацию медпомощи.

В декабре прошлого года глава государства объяснил нехватку в аптеках ряда рецептурных лекарств и медизделий – в частности, инсулина, тест-полосок для диабетиков, а также физраствора. По его словам, это связано со сбоем в работе ответственных ведомств, а деньги на указанные препараты выделяются в полном объеме.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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