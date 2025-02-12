Фармритейлеры попросили Госдуму отрегулировать работу мобильных аптек

В октябре 2024 г. замглавы комитета по охране здоровья Евгений Нифантьев сообщал, что законопроект о передвижных аптеках уже разработан. Тогда с предложением отрегулировать работу мобильных аптек в комитет обращалось волгоградское госпредприятие «Волгофарм». По словам парламентария, в настоящее время комитет обсуждает документ с Минздравом. На повестке также стоит вопрос сохранения качества при реализации лекарств, которые транспортируются в таких аптечных пунктах.