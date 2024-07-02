Президент РФ поручил усилить ответственность чиновников за организацию медпомощи

Правительству до 15 августа предстоит представить предложения по формированию порядка участия Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» в разработке норм и правил по охране здоровья, в том числе по организации медицинской помощи на площадке «Народного фронта «За Россию». Также планируется проработать вопросы усиления ответственности федеральных и региональных властей за выполнение решений президента по организацией медицинской помощи и развитии института саморегулирования в сфере медицины и фармацевтической деятельности. Кабмину также нужно представить предложения по совершенствованию системы непрерывного образования медицинских и фармацевтических работников, в том числе дистанционного.