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Президент РФ поручил усилить ответственность чиновников за организацию медпомощи

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам развития здравоохранения. Поручения, в том числе, касаются усиления ответственности чиновников за организацию медпомощи. Список опубликован на сайте Кремля.

Правительству до 15 августа предстоит представить предложения по формированию порядка участия Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» в разработке норм и правил по охране здоровья, в том числе по организации медицинской помощи на площадке «Народного фронта «За Россию». Также планируется проработать вопросы усиления ответственности федеральных и региональных властей за выполнение решений президента по организацией медицинской помощи и развитии института саморегулирования в сфере медицины и фармацевтической деятельности. Кабмину также нужно представить предложения по совершенствованию системы непрерывного образования медицинских и фармацевтических работников, в том числе дистанционного.

Минздраву и правительству Москвы до 1 августа нужно рассмотреть вопрос о привлечении «Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии» к координации медпомощи детям, пострадавшим в результате военных действий, терактов, чрезвычайных ситуаций, аварий, катастроф и стихийных бедствий.

«Народному фронту» поручено и дальше мониторить выполнение решений президента в сфере оказания медицинской помощи. Доклады о работе нужно предоставлять ежегодно до 25 мая.

На Форуме будущих технологий, который 14 февраля проходил в Москве, Путин рассказал, что поручил правительству запустить новый национальный проект, который должен обеспечить технологический суверенитет в сфере здравоохранения. По его словам, он должен быть направлен на развитие современных технологий, которые используются в здравоохранении. По его словам, проект по модернизации первичного звена здравоохранения будет продолжен. Президент считает, что нужно особое внимание уделять оказанию экстренной помощи. В частности, нужно модернизировать приемные отделения больниц, оснастив их реанимационным оборудованием.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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