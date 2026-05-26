Капитализация производителя чипов Micron впервые превысила $1 трлн
Капитализация американского производителя чипов памяти Micron Technology впервые превысила $1 трлн. Об этом свидетельствуют результаты торгов.
Акции компании 26 мая в ходе сессии поднимались более чем на 18% и достигали $891 за бумагу. По данным на 18:06 мск, котировки скорректировались до $876,47.
Подъем стоимости бумаг произошел после того, как эксперты UBS почти в три раза повысили целевую котировку акций – с $535 до $1625.
В феврале Bloomberg писал, что американский фондовый рынок, который становится все более зависимым от индустрии ИИ, отражает два противоречивых страха. Инвесторы, с одной стороны, опасаются, что искусственный интеллект радикально изменит целые отрасли и вытеснит часть компаний. С другой – сомневаются, что сотни млрд долларов, которые Amazon, Microsoft и Alphabet вкладывают в ИИ, быстро принесут прибыль.
По данным Bloomberg, от инвестиционного бума вокруг ИИ выиграли прежде всего производитель чипов Nvidia и Micron. Акции обеих компаний резко выросли за последние три года на фоне увеличения продаж.