СД «Светофора» рекомендовал выплатить дивиденды в 0,0448 рубля на обычную акцию
ПАО «Светофор групп» рекомендовало годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам 2025 отчетного года. Размер дивидендов предлагается установить на уровне 0,0448 руб. на одну обыкновенную акцию и 0,1716 руб. на одну привилегированную акцию, сообщается на портале раскрытия корпоративной информации.
Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, предложено определить 8 июля. Выплаты планируется осуществить в денежной форме в безналичном порядке.
28 августа 2025 г. «Светофор» представила финансовые результаты по итогам первого полугодия 2025 г. Выручка компании сократилась на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 290,4 млн руб. Чистая прибыль снизилась в 4,8 раза год к году до 19,66 млн руб.