Пьянов раскрыл максимальный объем допэмиссии ВТБ

26 мая наблюдательный совет ВТБ рекомендовал акционерам направить на дивиденды за 2025 г. 25% чистой прибыли по МСФО. Выплаты предложено установить на уровне 9,71 руб. на одну обыкновенную акцию. Одновременно набсовет рекомендовал увеличить капитал банка через дополнительное размещение акций по цене 87 руб. за бумагу. Оба вопроса акционеры рассмотрят на годовом собрании 30 июня.