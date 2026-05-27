Пьянов раскрыл максимальный объем допэмиссии ВТБ
По его словам, банк планирует провести дополнительную эмиссию акций в начале осени 2026 г. Пьянов отметил, что 30 июня акционеры на годовом собрании должны одобрить параметры допэмиссии.
«Для нас это принципиально, чтобы новая допэмиссия прошла после 20 июля, после даты отсечения по дивидендам 25-го г.», – сказал он.
26 мая наблюдательный совет ВТБ рекомендовал акционерам направить на дивиденды за 2025 г. 25% чистой прибыли по МСФО. Выплаты предложено установить на уровне 9,71 руб. на одну обыкновенную акцию. Одновременно набсовет рекомендовал увеличить капитал банка через дополнительное размещение акций по цене 87 руб. за бумагу. Оба вопроса акционеры рассмотрят на годовом собрании 30 июня.
Рынок негативно отреагировал на объявленные решения. По состоянию на 21:04 мск 26 мая акции ВТБ снижались на 6,25% – до 81,21 руб. На 10:00 мск 27 мая котировки опустились до 78,69 руб. за бумагу.