Wildberries & Russ разместит ЦФА на 2 млрд рублей

26 мая «Ведомостям» в пресс-службе RWB сообщили, что ВТБ и группа RWB планируют заключить стратегическое партнерство. Банк получит долю в «WB банке», а взамен предоставит маркетплейсу свою инфраструктуру – отделения, банкоматы и инвестиционные продукты. Сделка станет первым прямым сотрудничеством крупного банка и игрока e-commerce в России. ВТБ приобретет 5% в «WB банке» с правом увеличить долю в будущем. Взамен клиентам «WB банка» станут доступны ипотека и другие продукты ВТБ.