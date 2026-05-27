Wildberries & Russ разместит ЦФА на 2 млрд рублей
Объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) начала размещение цифровых финансовых активов (ЦФА) с плавающей ставкой на три месяца объемом до 2 млрд руб. на платформе Альфа-банка. Об этом говорится на сайте платформы.
Эмитентом назначено ООО «ВБ инвест». Цена актива составляет 1 млн руб. Формула размера выплат зависит от значения ключевой ставки ЦБ РФ: от 12,5 до 16,5% – доход составит 16,75% годовых, ниже 12,5% или выше 16,5% – ключевая ставка + 2,75% годовых.
Сбор заявок пройдет до 29 мая 15,30 мск. ЦФА доступны только для квалифицированных инвесторов.
26 мая «Ведомостям» в пресс-службе RWB сообщили, что ВТБ и группа RWB планируют заключить стратегическое партнерство. Банк получит долю в «WB банке», а взамен предоставит маркетплейсу свою инфраструктуру – отделения, банкоматы и инвестиционные продукты. Сделка станет первым прямым сотрудничеством крупного банка и игрока e-commerce в России. ВТБ приобретет 5% в «WB банке» с правом увеличить долю в будущем. Взамен клиентам «WB банка» станут доступны ипотека и другие продукты ВТБ.