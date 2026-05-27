Выручка Whoosh по РСБУ по итогам I квартала упала в 1,5 раза
Убыток от продаж компании достиг 9,3 млн руб. против убытка 12,4 млн руб. годом ранее. Убыток до налогообложения сократился с 12 млн руб. до 8,6 млн руб. в первые три месяца 2026 г. Управленческие расходы холдинга также составили 9,6 млн руб. в сравнении с 12,4 млн руб. в 2025 г.
В 2025 г. чистый убыток кикшерингового сервиса Whoosh по МСФО составил 2,9 млрд руб. в 2025 г. В 2024 г. при этом компания получала прибыль в 1,97 млрд руб. Выручка Whoosh сократилась за год на 13%, достигнув 12,46 млрд руб. Обязательства компании на 31 декабря 2025 г. составили 15,6 млрд руб. против 14,6 млрд руб. на конец 2024 г.