Выручка Whoosh по РСБУ по итогам I квартала упала в 1,5 раза

Выручка Whoosh по РСБУ составила 296 000 руб. в I квартале 2026 г., что на 36,3% меньше, чем в тот же период 2025 г. (465 000 руб.), следует из отчетности компании.

Убыток от продаж компании достиг 9,3 млн руб. против убытка 12,4 млн руб. годом ранее. Убыток до налогообложения сократился с 12 млн руб. до 8,6 млн руб. в первые три месяца 2026 г. Управленческие расходы холдинга также составили 9,6 млн руб. в сравнении с 12,4 млн руб. в 2025 г.

В 2025 г. чистый убыток кикшерингового сервиса Whoosh по МСФО составил 2,9 млрд руб. в 2025 г. В 2024 г. при этом компания получала прибыль в 1,97 млрд руб. Выручка Whoosh сократилась за год на 13%, достигнув 12,46 млрд руб. Обязательства компании на 31 декабря 2025 г. составили 15,6 млрд руб. против 14,6 млрд руб. на конец 2024 г.

