СД девелопера АПРИ рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год

23 января в АПРИ сообщали об успешном размещении выпуска биржевых облигаций серии БО-002Р-13 на 2,7 млрд руб. на Мосбирже. Спрос на бумаги почти втрое превысил первоначальный объем размещения. Привлеченные средства компания планировала направить на пополнение оборотного капитала и расчеты по проектному финансированию для увеличения продаж на фоне оживления спроса на рынках присутствия.