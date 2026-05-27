СД девелопера АПРИ рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год
Окончательное решение акционеры примут на годовом общем собрании, которое назначено на 30 июня.
В компании пояснили, что рекомендация связана с необходимостью направить часть прибыли на развитие бизнеса и стратегические инвестиции. «Это позволит группе усилить свои позиции на рынке, укрепить акционерную стоимость, а также заложит фундамент для возможных регулярных выплат дивидендов», – говорится в сообщении.
23 января в АПРИ сообщали об успешном размещении выпуска биржевых облигаций серии БО-002Р-13 на 2,7 млрд руб. на Мосбирже. Спрос на бумаги почти втрое превысил первоначальный объем размещения. Привлеченные средства компания планировала направить на пополнение оборотного капитала и расчеты по проектному финансированию для увеличения продаж на фоне оживления спроса на рынках присутствия.