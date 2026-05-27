Стоимость золота упала на фоне новостей о возможном соглашении США и Ирана
Стоимость августовского фьючерса на золото упала на фоне новостей о возможном скором соглашении между США и Ираном. В 16:15 мск она торговалась по $4431,42 за унцию, что стало минимумом с марта, свидетельствуют данные платформы Investing.
По данным на 17:52 мск стоимость золота поднялась до $4469,6 за унцию, стоимость драгметалла снизилась на 1,44% в течение торговой сессии.
В марте цены на золото на мировых рынках опустились до минимального показателя с конца 2025 г. Утром 23 марта на Чикагской товарной бирже (CME) стоимость апрельского фьючерса на драгоценный металл снизилась на 8,52%, достигнув отметки в $4185 за унцию.
Тогда руководитель инвестиционного офиса Astero Falcon Елена Нефедова отмечала, что пост президента США Дональда Трампа в Truth Social о пятидневной отсрочке ударов по иранским электростанциям после «продуктивных переговоров» за считанные минуты обрушил золото со значений около $4500 до $4100 за унцию.