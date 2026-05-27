CNY Бирж.10,477+0,07%RGSS0,187-1,17%MRKS0,481-0,31%IMOEX2 591,48+0,44%RTSI1 151,42+1,52%RGBI118,89+0,01%RGBITR781,89+0,04%
Главная / Инвестиции /

Т-Банк в январе-апреле увеличил чистую прибыль по РСБУ до 57,7 млрд рублей

Ведомости

Т-Банк по итогам января – апреля 2026 г. получил 57,7 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

За аналогичный период 2025 г. чистая прибыль банка составляла 8,74 млрд руб.

Кредитный портфель банка до вычета резервов на 30 апреля достиг 3,325 трлн руб., увеличившись за месяц на 1,7%. Портфель кредитов физическим лицам вырос на 1,1% – до 2,545 трлн руб., юридическим лицам – на 3,7%, до 779 млрд руб.

Средства клиентов в апреле увеличились на 1,8% и составили 4,159 трлн руб. При этом общий капитал банка за месяц сократился на 1,4% – до 640 млрд руб.

Выручка «Т-технологий» (материнская компания «Т-банка») по МСФО за I квартал 2026 г. увеличилась на 25% год к году – до 197,5 млрд руб. Таких результатов удалось добиться благодаря расширению экосистемы и росту вовлеченности клиентов, отметили в «Т-технологиях». Операционная чистая прибыль выросла на 40% год к году – до 46,5 млрд руб. Рентабельность капитала составила 26,7%. В сегменте розничного финансирования показатель достиг 40%, а в B2B-сегменте – 36%.

