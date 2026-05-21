Выручка «Т-технологий» за I квартал по МСФО выросла на 25%
Выручка «Т-технологий» (материнская компания «Т-банка») по МСФО за I квартал 2026 г. увеличилась на 25% год к году – до 197,5 млрд руб., сообщил представитель компании.
Таких результатов удалось добиться благодаря расширению экосистемы и росту вовлеченности клиентов, отметили в «Т-технологиях».
Операционная чистая прибыль выросла на 40% год к году – до 46,5 млрд руб. Рентабельность капитала составила 26,7%. В сегменте розничного финансирования показатель достиг 40%, а в B2B-сегменте – 36%.
«Т-технологии» подтвердили прогноз на 2026 г. По подсчетам компании, рост операционной чистой прибыли составит 20% и выше с увеличением совокупных дивидендов на акцию за год более чем на 20%.
15 мая акционеры «Т-технологий» утвердили выплату дивидендов за последний квартал 2025 г. в размере 4,5 руб. на одну акцию. Общая сумма выплат составит 12 млрд руб. Дивиденды будут начислены акционерам, владеющим бумагами на 22 мая 2026 г.