Акционеры «Т-технологий» одобрили квартальные дивиденды в размере 12 млрд рублей
Акционеры «Т-технологий» (материнская компания «Т-банка») утвердили выплату дивидендов за последний квартал 2025 г. в размере 4,5 руб. на одну акцию. Общая сумма выплат составит 12 млрд руб.
Дивиденды будут начислены акционерам, владеющим бумагами на 22 мая 2026 г., говорится в сообщении компании. При этом размер выплаты был пересчитан из-за проведенного ранее сплита акций. Всего на выплаты акционерам ежегодно направляется до 30% чистой прибыли.
В группе отмечают, что их клиенты в «Т-инвестициях» получат дивиденды уже на следующей неделе после даты закрытия реестра – раньше, чем инвесторы у других брокеров.
Совет директоров «Т-технологий» утвердил новую дивидендную политику группы в августе 2024 г., закрепив практику ежеквартальных выплат. В марте акционеры одобрили дробление акций «Т» в соотношении 1 к 10, чтобы сделать бумаги доступнее для розничных инвесторов. Чистая прибыль «Т-технологий» по МСФО за 2025 г. выросла на 57% до 192,4 млрд руб.