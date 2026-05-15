Акционеры «Т-технологий» одобрили квартальные дивиденды в размере 12 млрд рублей

Совет директоров «Т-технологий» утвердил новую дивидендную политику группы в августе 2024 г., закрепив практику ежеквартальных выплат. В марте акционеры одобрили дробление акций «Т» в соотношении 1 к 10, чтобы сделать бумаги доступнее для розничных инвесторов. Чистая прибыль «Т-технологий» по МСФО за 2025 г. выросла на 57% до 192,4 млрд руб.