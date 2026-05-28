ЦБ: инвесторы в I квартале внесли на брокерские счета рекордные 910 млрд рублей
На фоне снижения ставок в I квартале 2026 г. розничные инвесторы внесли на брокерские счета 910 млрд руб. Это стало рекордным квартальным показателем с начала наблюдений в 2021 г., сообщил ЦБ.
По данным регулятора, наиболее активно средства на фондовый рынок направляли инвесторы с объемом счетов свыше 1 млн руб. Благодаря рекордному притоку средств активы клиентов брокеров за квартал увеличились на 9% и достигли 13,3 трлн руб.
«При этом после повышения имущественного критерия с 12 млн до 24 млн руб. прирост квалифицированных инвесторов замедлился», – пояснили в Банке России.
Инвесторы по-прежнему отдавали предпочтение долговым бумагам, хотя их доля в портфелях снизилась с 38% до 36%. Наибольшим спросом пользовались долгосрочные ОФЗ со сроком погашения более 10 лет, а также среднесрочные облигации эмитентов с высоким кредитным рейтингом. При этом рост числа технических дефолтов в конце 2025 – начале 2026 г. снизил интерес к высокодоходным облигациям.
Кроме того, клиенты брокеров увеличили вложения в биржевые фонды денежного рынка, а также облигационные и смешанные фонды. На фоне ожиданий дивидендных выплат вырос интерес и к российским акциям. В отличие от предыдущего квартала покупки акций превысили продажи.
До этого сообщалось, что по итогам 2025 г. розничные инвесторы внесли на брокерские счета 2,5 трлн руб., что почти в 1,5 раза превышает показатель 2024 г. Около 70% притока обеспечили квалифицированные инвесторы, число которых приблизилось к 1 млн человек.