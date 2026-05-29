АФК «Система» в I квартале 2026 года увеличила выручку почти вдвое
ПАО АФК «Система» по итогам I квартала 2026 г. увеличило выручку по РСБУ на 93,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,91 млрд руб. При этом чистый убыток компании составил 8,7 млрд руб. против прибыли 12,6 млрд руб. годом ранее. Отчет опубликован на портале раскрытия корпоративной информации.
Прибыль от продаж в январе-марте составила 725,3 млн руб. против убытка в 153,2 млн руб. годом ранее. При этом процентные расходы увеличились до 20,3 млрд руб. с 19,5 млрд руб. в 2025 г.
Прочие доходы компании сократились более чем в два раза – до 15,4 млрд руб. против 38,1 млрд руб. В отчетности отмечается, что в прошлом году значительный вклад обеспечила переоценка финансовых вложений по рыночной стоимости. В I квартале 2026 г., напротив, АФК «Система» отразила убыток от переоценки финансовых вложений на 3,75 млрд руб.
Общий объем заемных средств компании на конец марта превысил 479,5 млрд руб. При этом денежные средства и их эквиваленты сократились до 1,63 млрд руб. с 7,87 млрд руб. на конец 2025 г. В компании также сообщили, что располагают невыбранными кредитными линиями на сумму 204,1 млрд руб., а рыночная стоимость портфеля собственных облигаций на казначейском счете составляет 122,2 млрд руб.
25 мая совет директоров АФК «Система» рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г. В сообщении говорится, что рекомендация связана с текущей денежно-кредитной политикой, а также задачей по снижению долговой нагрузки компании.