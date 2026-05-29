Чистая прибыль «Русгидро» в I квартале выросла до 37,2 млрд рублей

Чистая прибыль «Русгидро» по МСФО по итогам I квартала 2026 г. составила 37,2 млрд руб. против 19,9 млрд годом раньше. Об этом говорится в опубликованной отчетности компании.

Выручка группы за отчетный период выросла на 19,1% и достигла 231,1 млрд руб. В компании связали рост показателя с увеличением объемов и стоимости реализации электроэнергии и мощности.

Показатель EBITDA за отчетный период увеличился до 79,1 млрд руб. Положительное влияние на финансовые результаты также оказало сокращение процентных расходов на фоне снижения ключевой ставки Банка России.

Финансовый долг группы вырос на 38% по сравнению с I кварталом 2025 г. и достиг 834,1 млрд руб. В компании отметили, что рост связан с реализацией масштабной инвестиционной программы. Балансовая стоимость активов на 31 марта увеличилась на 54,8 млрд руб., или на 3,1% с начала года, до 1,81 трлн руб. Основной причиной роста стало строительство и модернизация генерирующих объектов группы.

22 января вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщал, что «Русгидро» не будет выплачивать дивиденды по итогам 2025 г. По его словам, высвобожденные средства планируется направить на модернизацию энергетической инфраструктуры на Дальнем Востоке.

