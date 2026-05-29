СД «Аэрофлота» рекомендовал дивиденды в 5,29 рубля на акцию

Совет директоров ПАО «Аэрофлот» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2025 г. в размере 5,29 руб. на одну акцию. Об этом говорится в сообщении на сайте раскрытия информации.

На выплату дивидендов планируется направить 21 млрд руб., что соответствует 100% консолидированной чистой прибыли по МСФО, скорректированной на неденежные эффекты.

Окончательное решение акционеры примут на годовом собрании, назначенном на 29 июня. По итогам 2024 г. компания выплатила дивиденды в размере 5,27 руб. на акцию.

Согласно отчетности по МСФО, выручка группы «Аэрофлот» в 2025 г. выросла на 5,3% и превысила 902 млрд руб. При этом скорректированная чистая прибыль сократилась на 64,8% по сравнению с предыдущим годом и составила 22,6 млрд руб.

Пассажиропоток группы по итогам года сохранился на уровне 2024 г. и составил 55,3 млн человек. Пассажирооборот увеличился на 3,4%, а занятость кресел осталась на уровне около 90%. Чистый долг «Аэрофлота» на конец 2025 г. снизился на 10,5% по сравнению с концом 2024 г. и составил 535,5 млрд руб.

