«Алроса» разместит трехлетний флоатер объемом 30 млрд рублей

АК «Алроса» зафиксировала объем размещения трехлетнего флоатера (облигации с плавающим купоном) на 30 млрд руб. Техническое размещение назначено на 3 июня, сообщил «Интерфакс» со ссылкой а источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на облигации прошел 29 мая. Ориентир спреда к ключевой ставке Центробанка при открытии книги заявок составлял не выше 165 б. п., затем он дважды снижался и в конце составил 135 б. п.

Ежемесячный купон будет рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода по ключевой ставке плюс спред.

Организаторами выступили Альфа-банк, «ВТБ капитал трейдинг» и Газпромбанк. Агент по размещению – «ВТБ капитал трейдинг».

По итогам 2025 г. выручка «Алросы» по МСФО снизилась на 25% относительно 2024 г. и составила 134 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 11% в годовом выражении и достигла 40,6 млрд руб. Добыча продемонстрировала падение на 10% до 29,8 млн карат.

24 апреля наблюдательный совет компании рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за прошлый год. Заседание общего собрания акционеров пройдет 10 июня.

