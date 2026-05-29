«Алроса» разместит трехлетний флоатер объемом 30 млрд рублей

По итогам 2025 г. выручка «Алросы» по МСФО снизилась на 25% относительно 2024 г. и составила 134 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 11% в годовом выражении и достигла 40,6 млрд руб. Добыча продемонстрировала падение на 10% до 29,8 млн карат.