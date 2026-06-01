Акции LG обновили исторический максимум на фоне интереса к ИИ
Акции южнокорейской LG 1 июня выросли почти на 30% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и достигли рекордных 380 500 вон ($252). Как сообщает Bloomberg, рост котировок ускорился на фоне сообщений о предстоящей встрече руководства компании с представителями американской Nvidia.
Руководитель подразделения корейских акций NH Investment & Securities в Сеуле Шон О заявил агентству, что встреча, как ожидается, будет посвящена расширению сотрудничества в области ИИ. По его мнению, взаимодействие может затронуть и другие компании группы, включая LG Innotek и LG Uplus.
LG Electronics была основана в 1958 г. Компания специализируется на производстве бытовой техники и электроники, а ее штаб-квартира находится в Сеуле.
В декабре 2025 г. аналитики S&P Global в прогнозе по корпоративному сектору Южной Кореи на 2026 г. отмечали, что большинство отраслей экономики страны столкнулись с ухудшением показателей финансовой устойчивости. Среди 17 крупнейших компаний позитивный кредитный прогноз тогда получили только LG Electronics и SK Hynix.