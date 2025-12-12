Тарифы и китайские конкуренты ударили по устойчивости южнокорейских компаний

В аналогичном положении оказались судоходство, машиностроение, нефтепереработка, сталелитейные компании, а также автопром. Их рентабельность также пострадала из-за зависимости от покупателей из США, пишут S&P Global. В частности, рентабельность по EBITDA автогигантов Hyundai Motor Co. и Kia Corporation в 2026 г. как и в 2025 г. незначительно превысит 10%, в то время как в 2023 г. она была выше 12%, прогнозируют в S&P Global. Непосредственное влияние на это оказали тарифы со стороны США: обеим корпорациям вместе пришлось за II и III кварталы потратиться на $3,2 млрд.