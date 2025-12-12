Тарифы и китайские конкуренты ударили по устойчивости южнокорейских компаний

Тарифы и китайские конкуренты ударили по устойчивости южнокорейских компанийФинансовые трудности в 2026 году продолжат испытывать большинство отраслей, считают аналитики
Большинство отраслей экономики в Южной Корее показали негативные тенденции в вопросе финансовой устойчивости, пишут аналитики S&P Global в прогнозе развития корпоративного сектора Кореи на 2026 г. По оценке экспертов, из четырнадцати основных отраслей негативные тенденции наблюдаются в девяти: в химической промышленности, нефтепереработке, телекоммуникациях, автопроме, судоходстве, сталелитейной промышленности, строительном бизнесе, машиностроении и у производителей аккумуляторов для электромобилей. В числе отраслей с позитивными трендами оказались сфера IT, производство бытовой техники, коммунальные службы, судостроение и производство полупроводников.
Аналитики S&P Global анализировали финансовую устойчивость компаний в этих отраслях (прибыль, рентабельность по EBITDA, соотношение долга к EBITDA).
Самые слабые финансовые показатели выявили у производителей аккумуляторов для электромобилей, у строительных компаний и в химической промышленности. Производители аккумуляторов пострадали непосредственно от тарифов США. Штаты стали покупать меньше электромобилей – их продажи упали в октябре в годовом выражении на 37%, подчеркивают в S&P Global.
В аналогичном положении оказались судоходство, машиностроение, нефтепереработка, сталелитейные компании, а также автопром. Их рентабельность также пострадала из-за зависимости от покупателей из США, пишут S&P Global. В частности, рентабельность по EBITDA автогигантов Hyundai Motor Co. и Kia Corporation в 2026 г. как и в 2025 г. незначительно превысит 10%, в то время как в 2023 г. она была выше 12%, прогнозируют в S&P Global. Непосредственное влияние на это оказали тарифы со стороны США: обеим корпорациям вместе пришлось за II и III кварталы потратиться на $3,2 млрд.
Нефтехимическая промышленность потеряла свои доходы из-за падения цен на нефть. Так, рентабельность по EBITDA компании SK Global Chemical вплотную приблизилась к нулю, указано в докладе.
Сталелитейная промышленность, несмотря на значительные инвестиционные вложения, столкнулась с конкуренцией со стороны китайских компаний, пишут аналитики S&P Global. Именно за счет деятельности последних спрос на сталь превышает предложение, что снижает цену на продукцию и бьет по рентабельности, отмечается в докладе. Со схожей проблемой сталкиваются и южнокорейские химики, поскольку Китай активизировал деятельность и в этой сфере.
Лидеры экономического развития
Самыми финансово устойчивыми оказались компании, занимающиеся производством полупроводников, делают вывод аналитики S&P Global. Позитивные тренды значительно усилились и в секторе судостроения. Кораблестроительные компании HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, Hanwha Ocean, и Samsung Heavy Industries, по данным корейского агентства AJU Press, за первую половину 2025 г. увеличили прибыль на 226% в сравнении с аналогичными показателями 2024 г. до $1,81 млрд.
Сектор ИИ и судостроение зависят от спроса США. Менее впечатляющие, но тоже положительные показатели зафиксированы в производстве бытовой техники и у IT-компаний. Рост цен на динамическую память обусловил резкий «взлет» доходности SK Hynix, специализирующейся на выпуске данного вида памяти, а также высокопропускной памяти (HBM), отмечает S&P Global.
Более финансово устойчивыми стали и коммунальные службы, притом что цены на жилье в Южной Корее постоянно растут. Рост прибылей коммунальных служб в основном связан со снижением цен на топливо, используемое при отоплении, пишут аналитики S&P Global.
Несмотря на то, что в S&P ожидают, что южнокорейские компании в целом станут более финансово устойчивыми в 2026 г., лишь две из семнадцати крупнейших получили «позитивный» кредитный прогноз: LG Electronics и SK Hynix. Остальные же имеют либо «стабильный» сценарий развития как у Samsung Electronics Co. с рейтингом «АА-», либо «негативный», который получили в частности все компании, связанные со сталелитейным гигантом POSCO.
Экспорт из Южной Кореи в ноябре суммарно вырос на 8,4% и достиг отметки в $61 млрд, писали «Ведомости» 2 декабря. Из всей структуры экспорта в ноябре $17,3 млрд (28,3%) заняли полупроводники, поставки которых увеличились сразу на 38,6% в годовом выражении. За неполный текущий год общая сумма продаж полупроводников составила уже $152,6 млрд, что на $10,7 млрд больше чем за весь 2024 г. Тренды могут продолжиться в условиях роста цен на полупроводники.
МВФ в октябре прогнозировал рост ВВП Республики Корея на 0,9% в 2025 г. и на 1,8% в 2026 г.
Закономерные тенденции
Данные доклада S&P Global отражают закономерные изменения в южнокорейской экономике, считает доцент кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета политических исследований РАНХиГС Максим Гамалей. «Ресурсоемкие индустрии уже сыграли свою роль в росте экономики страны последних лет, и теперь должны уступить место наукоемкому производству и сектору услуг, доля которых в ВВП стабильно растет», – указывает он.
Гамалей считает, что текущие тренды в целом не изменятся. С ним согласен аналитик по суверенным и региональным рейтингам «Эксперт РА» Кирилл Лысенко. По его мнению, металлургия, химическая и частично электронная промышленность, а также машиностроение продолжат оставаться под давлением как американских тарифов, так и китайских конкурентов.
Кроме того, для южнокорейских компаний характерна высокая долговая нагрузка. Отношение долга корпоративного сектора к ВВП в стране превышает 110%, а около 40% компаний в республике имеют процентные расходы, превышающие их EBIT (прибыль до вычета процентов и налогов), подчеркивает Лысенко. При этом пока не предвидится снижения процентных ставок южнокорейским ЦБ, что может, в конечном счете, привести к ряду банкротств компаний, не связанных с «ИИ-бумом», говорит Лысенко.
В Южной Корее в условиях исторического недостатка внешних инвестиций акцент всегда делался на самоокупаемых сферах с высокой прибыльностью, указывает руководитель Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков. «Логично, что сейчас это сектор, связанный с ИИ. Инвестирование в него лишает части средств другие отрасли, которым к тому же тяжело конкурировать с китайскими компаниями», – говорит эксперт.