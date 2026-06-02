Совет директоров В2В-РТС рекомендовал дивиденды в 5,19 рубля за акцию
Совет директоров B2B-РТС рекомендовал выплатить дивиденды по итогам I квартала в размере 5,19 руб. на одну акцию. Об этом говорится в сообщении компании на сайте раскрытия информации.
На выплату дивидендов планируется направить 927,9 млн руб. Датой закрытия реестра для получения дивидендов предложено установить 11 июля.
Окончательное решение по этому вопросу акционеры должны принять на годовом общем собрании, которое назначено на 30 июня.
B2B-РТС вышла на биржу в апреле 2026 г. В ходе IPO компания привлекла 2,4 млрд руб., разместив акции по верхней границе ценового диапазона – 118 руб. за бумагу. По итогам размещения капитализация платформы составила около 21 млрд руб.
В компании сообщали, что спрос со стороны институциональных и розничных инвесторов превысил объем предложения по верхней границе диапазона. Акционерами B2B-РТС стали более 18 000 частных инвесторов, а также широкий круг институциональных участников рынка.