Цена акций «Холдинга ВУШ» на Мосбирже выросла на 7,1%

«Мы интегрировали самокаты Whoosh в мобильное приложение «Метро Москвы» в рамках совместного соглашения о сотрудничестве, – рассказал Ликсутов (цитата по Telegram-каналу дептранса Москвы). – Теперь пассажиры могут строить маршрут на карте города с использованием городского транспорта и сразу выбирать самокаты партнера». Интеграция позволяет найти ближайший самокат на карте и построить до него маршрут. Функция доступна после обновления приложения.