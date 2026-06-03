Цена акций «Холдинга ВУШ» на Мосбирже выросла на 7,1%
По состоянию на 14:57 мск цена акций «Холдинга ВУШ» выросла на 7,07% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 64,52 руб. Объем торгов составил 444,95 млн руб.
На закрытие торгов 2 июня 2026 г. цена акций «Холдинга ВУШ» составила 61,59 руб., оборот торгов достиг 444,95 млн руб. За последние 12 месяцев цена акций Холдинга ВУШ снизилась на 61,6%.
Сегодня в мобильном приложении «Метро Москвы» появились самокаты Whoosh. Теперь пассажиры могут строить мультимодальные маршруты с использованием городского транспорта и арендных электросамокатов, сообщил заммэра по транспорту Максим Ликсутов.
«Мы интегрировали самокаты Whoosh в мобильное приложение «Метро Москвы» в рамках совместного соглашения о сотрудничестве, – рассказал Ликсутов (цитата по Telegram-каналу дептранса Москвы). – Теперь пассажиры могут строить маршрут на карте города с использованием городского транспорта и сразу выбирать самокаты партнера». Интеграция позволяет найти ближайший самокат на карте и построить до него маршрут. Функция доступна после обновления приложения.
«ВУШ Холдинг» – крупнейшая российская компания кикшеринга и велошеринга, основанная в 2018 г. Whoosh работает в 77 городах России, парк насчитывает 250 000 средств индивидуальной мобильности, а в приложении зарегистрировано 34 млн аккаунтов. Сервис также доступен в Белоруссии, Казахстане, Колумбии, Бразилии и Чили. Главный акционер – основатель и генеральный директор Дмитрий Чуйко.