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Главная / Инвестиции /

«Почта России» нарастила объем размещения облигаций до 7 млрд рублей

Ведомости

Объем размещения облигаций «Почты России» увеличился с 5 до 7 млрд руб., сообщил «РИА Новости» источник в финансовых кругах.

По данным агентства, финальный ориентир ставки купонов составил 16,95% годовых. 9 июня прошел сбор заявок инвесторов на облигации серии 003Р-07 со сроком погашения 10 лет, офертой через два года и ежемесячными купонами.

Техническая часть размещения может пройти 15 июня.

В I квартале «Почта России» сократила чистый убыток по МСФО на 9,3 млрд руб., или в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Доходы за отчетный период выросли на 1,3% год к году до 54,1 млрд руб. Улучшение финансовых результатов «Почта России» связывает с реализацией программы повышения операционной эффективности, которая действует с 2023 г.

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