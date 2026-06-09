«Почта России» нарастила объем размещения облигаций до 7 млрд рублей
Объем размещения облигаций «Почты России» увеличился с 5 до 7 млрд руб., сообщил «РИА Новости» источник в финансовых кругах.
По данным агентства, финальный ориентир ставки купонов составил 16,95% годовых. 9 июня прошел сбор заявок инвесторов на облигации серии 003Р-07 со сроком погашения 10 лет, офертой через два года и ежемесячными купонами.
Техническая часть размещения может пройти 15 июня.
В I квартале «Почта России» сократила чистый убыток по МСФО на 9,3 млрд руб., или в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Доходы за отчетный период выросли на 1,3% год к году до 54,1 млрд руб. Улучшение финансовых результатов «Почта России» связывает с реализацией программы повышения операционной эффективности, которая действует с 2023 г.