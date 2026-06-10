Цены акций «Полюса» начали уверенно снижаться
По состоянию на 15:25 мск цена акций «Полюса» снизилась на 4,65% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 1938,2 руб. Объем торгов составил 2,47 млрд руб.
На закрытие торгов 9 июня цена акций «Полюса» составила 2031,40 руб., оборот торгов достиг 2,26 млрд руб. За последние 12 месяцев цена акций «Полюса» выросла на 13,4%.
Акции «Полюса» снижаются на фоне падения цен на золото, которые все ближе подходят к годовым минимумам на уровне 4100 долл./унцию. При этом совет директоров «Полюса» рекомендовал выплатить дивиденды за I квартал 2026 г. в размере 29,05 руб. (доходность 1,5%) после выплаты 56,8 руб. по итогам 2025 г. Ранее компания опубликовала финансовые результаты за I квартал 2026 г. по РСБУ и сообщила о снижении чистой прибыли с 96,25 млрд руб. до 859,9 млн руб.
«Полюс» – крупнейшая в России и одна из пяти ведущих мировых золотодобывающих компаний, которая ведет свою историю с 1980 г. Занимает второе место в мире по доказанным и вероятным запасам золота, которые составляют 105 млн унций.
Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также Якутии и Хабаровском крае. Около 46% компании прежний ключевой владелец Саид Керимов передал в 2022 г. Фонду поддержки исламских организаций, в свободном обращении на начало 2026 г. было 22% акций.