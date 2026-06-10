Цены акций «Полюса» начали уверенно снижаться

Акции «Полюса» снижаются на фоне падения цен на золото, которые все ближе подходят к годовым минимумам на уровне 4100 долл./унцию. При этом совет директоров «Полюса» рекомендовал выплатить дивиденды за I квартал 2026 г. в размере 29,05 руб. (доходность 1,5%) после выплаты 56,8 руб. по итогам 2025 г. Ранее компания опубликовала финансовые результаты за I квартал 2026 г. по РСБУ и сообщила о снижении чистой прибыли с 96,25 млрд руб. до 859,9 млн руб.