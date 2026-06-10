Акции «Евротранса» резко выросли на новостях из Арбитражного суда
По состоянию на 17:00 мск 10 июня цена акций «Евротранса» выросла на 6% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 61,65 руб. Объем торгов составил 407,52 млн руб.
На закрытие торгов 9 июня цена акций «Евротранса» составила 57,80 руб., оборот торгов достиг 417,62 млн руб. За последние 12 месяцев цена акций «Евротранса» снизилась на 50,2%.
Цены акций компании заметно выросли после сообщений о том, что Арбитражный суд Москвы отказал банку «Ак Барс» в удовлетворении ходатайства об аресте имущества и счета топливного оператора «Евротранса» в рамках иска на сумму более 2,3 млрд руб.
Банк просил арестовать движимое и недвижимое имущество компании, а также денежные средства на расчетных счетах в пределах суммы исковых требований. Однако суд не нашел достаточных оснований для таких мер и отклонил заявление.
«Евротранс» – один из крупнейших независимых топливных операторов, более 28 лет работающий на рынке Московского региона. Владеет и управляет сетью из 57 АЗК, нефтебазой, фабрикой-кухней, заводом по производству незамерзающей жидкости и парком бензовозов. Мобильное приложение и топливные карты компании под брендом «Трасса» объединяют более 1,5 млн клиентов и принимаются к оплате почти на 8000 АЗС на территории России, Белоруссии и Казахстана.