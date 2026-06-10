Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,602+0,25%BRZL1 320-0,45%VEON-RX56,8+1,61%IMOEX2 524,81+0,08%RTSI1 107,920%RGBI118,43+0,04%RGBITR782,36+0,08%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Акции «Евротранса» резко выросли на новостях из Арбитражного суда

Ведомости

По состоянию на 17:00 мск 10 июня цена акций «Евротранса» выросла на 6% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 61,65 руб. Объем торгов составил 407,52 млн руб.

На закрытие торгов 9 июня цена акций «Евротранса» составила 57,80 руб., оборот торгов достиг 417,62 млн руб. За последние 12 месяцев цена акций «Евротранса» снизилась на 50,2%.

Цены акций компании заметно выросли после сообщений о том, что Арбитражный суд Москвы отказал банку «Ак Барс» в удовлетворении ходатайства об аресте имущества и счета топливного оператора «Евротранса» в рамках иска на сумму более 2,3 млрд руб.

Банк просил арестовать движимое и недвижимое имущество компании, а также денежные средства на расчетных счетах в пределах суммы исковых требований. Однако суд не нашел достаточных оснований для таких мер и отклонил заявление.

«Евротранс» – один из крупнейших независимых топливных операторов, более 28 лет работающий на рынке Московского региона. Владеет и управляет сетью из 57 АЗК, нефтебазой, фабрикой-кухней, заводом по производству незамерзающей жидкости и парком бензовозов. Мобильное приложение и топливные карты компании под брендом «Трасса» объединяют более 1,5 млн клиентов и принимаются к оплате почти на 8000 АЗС на территории России, Белоруссии и Казахстана.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте