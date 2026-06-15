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Cloud.ru разместит дебютный выпуск облигаций объемом 10 млрд рублей

Ведомости

Провайдер облачных и ИИ-решений Cloud.ru разместит дебютный выпуск биржевых облигаций объемом не более 10 млрд руб. с фиксированной ставкой купона и сроком обращения два года. Об этом «Ведомостям» рассказали в компании.

Ориентир не превышает кривой бескупонной доходности (КБД) Мосбиржи. Выплаты купона будут осуществляться каждые 30 дней. «Выпуск облигаций – логичный шаг для развития компании, который позволит привлечь средства для расширения продуктового портфеля и роста доли Cloud.ru на российском облачном рынке», – сказал исполняющий обязанности генерального директора Cloud.ru Михаил Лобоцкий.

Сбор книги заявок ожидается 30 июня 2026 г. Cloud.ru намерена провести презентацию для инвесторов на Мосбирже в 11:00 мск 19 июня.

Компания опубликовала отчетность по МСФО за 2025 г. в середине мая. Выручка компании выросла на 50% год к году и составила 76,5 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 86% до 14,7 млрд руб. Наиболее высокие темпы роста показали сервисы для работы с ИИ. Их выручка выросла на 73% по сравнению с 2024 г. и достигла 41 млрд руб., превысив половину общей выручки компании. Долговая нагрузка Cloud.ru снизилась: отношение чистого долга к EBITDA на конец 2025 г. составило 0,1x против 0,6x годом ранее.

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