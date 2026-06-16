Цена акций «СПБ биржи» на Мосбирже упала на 2,0%

«СПБ биржа», основанная в 1997 г., представляет собой российскую торговую платформу с собственной расчетно-клиринговой системой. В настоящее время инвесторам доступны акции, паи биржевых ПИФов, облигации отечественных эмитентов, а также расчетные фьючерсы на российские и зарубежные активы. Помимо торговых услуг, биржа предлагает брокерам и их клиентам аналитическую поддержку и инвестиционные идеи через сервис BestStocks. На сегодняшний день количество активных клиентских счетов превышает 1,8 млн, а по итогам 2025 г. совокупный оборот торгов на платформе приблизился к 1,5 трлн руб.