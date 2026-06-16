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Главная / Инвестиции /

Цена акций «СПБ биржи» на Мосбирже упала на 2,0%

Ведомости

По данным на 09:05 мск, стоимость акций «СПБ биржи» опустилась до 196,10 руб., что на 2,05% ниже показателя закрытия предыдущей сессии. Общий объем торговых операций с этими бумагами составил 72,08 млн руб.

В ходе торгов, завершившихся 15 июня, акции площадки закрылись на отметке 193,50 руб. при аналогичном обороте в 72,08 млн руб. За последние 12 месяцев котировки «СПБ биржи» потеряли 11,3% своей стоимости.

«СПБ биржа», основанная в 1997 г., представляет собой российскую торговую платформу с собственной расчетно-клиринговой системой. В настоящее время инвесторам доступны акции, паи биржевых ПИФов, облигации отечественных эмитентов, а также расчетные фьючерсы на российские и зарубежные активы. Помимо торговых услуг, биржа предлагает брокерам и их клиентам аналитическую поддержку и инвестиционные идеи через сервис BestStocks. На сегодняшний день количество активных клиентских счетов превышает 1,8 млн, а по итогам 2025 г. совокупный оборот торгов на платформе приблизился к 1,5 трлн руб.

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